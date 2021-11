Γιώργος Μαυρίδης: «Θα συμμετείχα ξανά σε ριάλιτι, αν με πλήρωναν καλά»

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cfmv0wznppfl-st)





Στην κάμερα της εκπομπής «» έκανε δηλώσεις σήμερα το πρωί οκαι αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο νέο πρότζεκτ που οργανώνει τηλεοπτικά. Ακόμη, δεν δίστασε να δώσει αφοπλιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούσαν τα ριάλιτι και τονΓια το νέο τηλεοπτικό πρότζεκτ που ετοιμάζει γνωστοποίησε: «Ετοιμάζω ένα καινούργιο πρότζεκτ που λέγεται "In To Your Heart". Θα πηγαίνουμε να ανακαινίζουμε διάφορους χώρους που έχουν ανάγκη, ώστε να δώσουμε χαρά στους ανθρώπους που ζουν κι εργάζονται σε διάφορα μέρη».Παράλληλα, σχολίασε τα τηλεοπτικά προγράμματα της φετινής σεζόν και ισχυρίστηκε: «Θα ξαναέμπαινα σε ριάλιτι ή παιχνίδι επιβίωσης, αν με πλήρωναν καλά».Ανοίγοντας το κεφάλαιο ελληνικό, ο παρουσιαστής σημείωσε, χωρίς να μασά τα λόγια του: «Προσπαθούν να επιβάλουν τη μαγκιά τους. Με εξοργίζει, με νευριάζει, έχω σκοτωθεί με ανθρώπους με αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορώ την αδικία, τρελαίνομαι.Για αυτό δεν έχω κάνει καριέρα σε αυτό τον χώρο και δεν θα κάνω και ποτέ. Δεν μπορώ να βλέπω την αδικία. Είναι πολύ άσχημο να ακούς "εγώ τα ήξερα αλλά...". Δεν υπάρχει αλλά».Έπειτα, έκανε λόγο για την ταξιδιωτική εκπομπή «», την οποία παρουσιάζε με τον: «Ήταν μία πολύ ωραία δουλειά. Περάσαμε πολύ ωραία. Δεν μετανιώνουμε για τα πράγματα που κάνουμε. Ίσα-ίσα όλα αυτά είναι να τα θυμόμαστε και να γελάμε. Ωραία ανάμνηση».Ερωτηθείς αν θα έκανε remake του «World Party» με τον, οαπάντησε στον δημοσιογράφο: «Να σου κάνω μία ερώτηση; Τον Σάκη γιατί δεν τον ρωτάτε ποτέ;».Μετά το τέλος του βίντεο, ηθέλησε να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση: «Να πω κάτι. Εγώ αυτή την ερώτηση δεν θα την έκανα ποτέ, αλλά η απάντηση υπάρχει. Γιατί ο Τανιμανίδης έχει μεγαλύτερη τηλεοπτική εμπειρία. Είναι παρουσιαστής. Γι’ αυτό τον λόγο, λοιπόν, γίνονται περισσότερο ερωτήσεις στον Μαυρίδη. Δεν θεωρείται ο Γιώργος Μαυρίδης παρουσιαστής. Ο Τανιμανίδης, όμως, θεωρείται παρουσιαστής και γι’ αυτό τον λόγο προφανώς γίνεται αυτή η ερώτηση. Ο Μαυρίδης με τα χρόνια, πραγματικά το λέω, όχι με τις δηλώσεις του αλλά με τις πράξεις του και με αυτά που έχει κάνει, έχει αποδείξει ποιος είναι. Είναι ένα παιδί πολύ καλό. Αυτά που λέει τα πιστεύει. Τα έχει αποδείξει στη Θεσσαλονίκη. Έχει τεράστιο έργο και δεν είναι η ψωνάρα που λέει είμαι παρουσιαστής. Λέει θα μπω σε ένα "Survivor", αν με πληρώσουν καλά» υπογράμμισε η παρουσιάστρια.