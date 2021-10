J2US: Το «πάρτι» του Νίκου Κοκλώνη έβαλε για μια ακόμα φορά φωτιά στο τουίτερ –και στις φήμες για εξελίξεις στη σχέση Τούνη-Αλεξάνδρου!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Και τι δεν είχε το Just the 2 Of Us και αυτού του Σαββατόβραδου, που έγινε και πάλι μέσα σε λίγα λεπτά νο1 trend στο τουίτερ και σχολιάστηκε για (πάρα) πολλούς και διάφορους λόγους –ανάμεσα στους οποίους και το αποκαλυπτικό t shirt του παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη με το θεαματικό «ντεκολτέ», το οποίο το κοινό ζητούσε σθεναρά ως... giveaway.Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη με bodycon φόρεμα, το οποίο λόγω ιδιαιτερότητας στη ραφή έδινε έμφαση στην περιοχή της κοιλιάς με αποτέλεσμα οι τηλεθεατές να αναρωτιούνται αν η influencer είναι έγκυος. Το κύμα των σχετικών τουίτς ήταν τόσο σφοδρό και επίμονο που η ίδια η Ιωάννα αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια σχετικά. Άλλωστε ακόμα και ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης σχολίασε «Πολλά μπορώ να υποθέσω με αυτό το φόρεμα» με εκείνη να αντιδρά λέγοντας «μην υποθέσεις τίποτα». Η ξεκάθαρη απάντηση, βέβαια, ήρθε λίγο μετά, μέσα από τη συνομιλία της με την Κατερίνα Καινούργιου (ξανά guest star της βραδιάς) στο Celebrity Room.«Τα social media ασχολούνται με την κοιλίτσα της Ιωάννας και εάν μέσα της έχει το… Αλεξανδράκι (σ.σ. περιμένει παιδί από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου) ή αν είναι το φόρεμα έτσι. Θα μας πει η Ιωάννα γιατί στο twitter γίνεται χαμός», σχολίασε η Κατερίνα –που δεν άφησε χθες τίποτα να πέσει κάτω. «Παιδιά όχι, δεν παίζει κάτι τέτοιο, είναι απλά λίγο μεγαλύτερο το φόρεμα και έχει κάτσει η μπανέλα. Λες οι κριτές απόψε να μου έκαναν καλά σχόλια γιατί με είδαν ως εγκυμονούσα; Να φοράω τέτοια αν είναι, να βάλω το XL την επόμενη φορά!», ξεκαθάρισε το τοπίο γελώντας η Ιωάννα.Το σόου αποδείχθηκε πως πάει γούρι στα κορίτσια του σόου, αφού η Κατερίνα Λιόλιου, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Κοκλώνης, έκλεισε εμφανίσεις σε νέο σχήμα –μάλιστα όχι στην Αθήνα αλλά στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο Νίκος αν και η Κατερίνα δεν θα έχει πια ελεύθερα τα ΣΚ δεν θα εγκαταλείψει το σόου, γιατί περνά καλά και το απολαμβάνει –άλλωστε πιθανότατα το ίδιο το σόου στάθηκε και η αφορμή για να της γίνει η πρόταση για το συγκεκριμένο σχήμα, αφού το δίδυμο Λιόλου-Παναγιώταρου είναι από τα πιο δυνατά του διαγωνιστικού σόου του Alpha.Στα highlights της βραδιάς ήταν και η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση της Κατερίνας Στικούδη που έγινε μαμά την περασμένη Κυριακή, η οποία εμφανίστηκε στο λάιβ σε απευθείας σύνδεση από το σπίτι της, όπου βρισκόταν με το μωρό της. «Τα φιλιά μου σε όλους. Θέλω να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ολοκληρώθηκε αυτό το ταξίδι, αρχίζει ένα άλλο όμως και είμαι έτοιμη να το ζήσω (…) Συγκινούμαι πολύ με το μωρό, παλιά ήμουν πιο σκληροπυρηνική. Βλέπω αυτό το πλασματάκι και σκέφτομαι ότι προήλθε από εμένα και τον Βαγγέλη» είπε η πάντα power Κατερίνα, που όπως όλα δείχνουν θα επανέλθει δυναμικά στο λάιβ του J2US το επόμενο Σάββατο.Σαρωτική ήταν για μια ακόμα φορά και η εμφάνιση της Μάρας Μεϊμαρίδη. Η ανθρωπολόγος, συγγραφέας και συνεργάτιδα του Super Κατερίνα, έσκασε μύτη με αμφίεση "μάγισσας", μπήκε –όπως πάντα- στον ρόλο και μετά την (πολύ καλή ομολογουμένως) ερμηνεία της στο stage διάβασε το χέρι του Νίκου Κοκλώνη (αποκαλύπτοντας πως ο "Κλοκλώνης" θα κάνει αγόρι!) ενώ άρχισε να μοιράζει φίλτρα, μαντζούνια και… κοκαλάκια κοτόπουλο στους κριτές!«Ντίρι, ντίρι» σε γαμήλιο γλέντι ντυμένη νύφη τραγούδησε ηSuper Kiki, με γερές δόσεις αυτοσαρκασμού, σχολιάζοντας «Δεν είμαι σαν χοντρό avatar ντυμένο σαν σφουγγάρι;». H Kikiπου έχει πει πως αυτή την εποχή ο καλός της είναι φαντάρος, έκανε τοποθετήσεις επί του θέματος «γάμος», κάτι που δεν άφησε ασχολίαστο ούτε η -ευαίσθητη στο ζήτημα αυτό- Κατερίνα Καινούργιου! Η ερμηνεία της influencerμε τα σήμα κατατεθέν τα μπλε της μαλλιά συγκέντρωσε 38 βαθμούς -αποσπώντας μάλιστα 10άρι από την απαιτητική Δέσποινα Βανδή!Ανατροπή έφερε το 5ο λάιβ και για τη Σάσα Σταμάτη που μαζί με τον coach της Θέμη Αδαμαντίδη ερμήνευσαν Μάρκο Βαμβακάρη και «τα ματόκλαδά σου λάμπουν», μία επιλογή που φάνηκε πως τους ταίριαξε γάντι, αν κρίνει κανείς από τα (για πρώτη φορά αρκετά καλά) λόγια που άκουσαν από τους κριτές.Ένα τραγούδι για να χαρεί το «γυναικάκι» του, που νωρίτερα του γρίνιαξε ότι την ξέχασε, ερμήνευσε με κέφι και ο Νίκος Κοκλώνης που πήρε το μικρόφωνο και αφιέρωσε λάιβ στη Βίκυ Σταυροπούλου το «Είμαι ανεβασμένος» του Αντύπα, ξεκινώντας με τον επικό στίχο «Μωρό μου καλησπέρα, σε σκεφτόμουν όλη μέρα». Το λάιβ του ξεσήκωσε κριτές κοινό, αλλά και την αγαπημένη του «σύζυγο» που ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε πλάι του.Στο φινάλε του J2US, τα τέσσερα ζευγάρια που έζησαν την αγωνία της πιθανής αποχώρησης ήταν η Πηγή Δεβετζή με τον Θάνο Πετρέλη, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με την Κέλλυ Κελεκίδου, η Ελένη Βουλγαράκη με τον Κωνσταντίνο Παντελίδη και ο Τζέιμς Καφετζής με την Ειρήνη Παπαδοπούλου.Ο παρουσιαστής ανακοίνωσε την αποχώρηση της βραδιάς που ήταν η Ελένη και ο Κωνσταντίνος.