Καινούργιου για Κοκλώνη: «Με κάνεις να ξεχνιέμαι όταν υπάρχουν λόγοι να στενοχωριέμαι»

Με εκπλήξεις ήρθε και χθες βράδυ το Just the 2 of us στον Alpha, με τον Νίκο Κοκλώνη να καλωσορίζει στη σκηνή την Κατερίνα Καινούργιου σε ρόλο special guest, καθώς όχι μόνο υποδεχόταν τους παίκτες στο celebrity room, καταγράφοντας τις πρώτες αντιδράσεις τους μετά τις βαθμολογίες, αλλά τραγούδησε και έκανε αποκαλύψεις με χιούμορ και αμεσότητα, δείχνοντας μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα τηλεοπτική της πλευρά.Το σόου είχε όπως πάντα μια σειρά απο εκπλήξεις -όπως οι λαιβ εμφανίσεις του Διονύση Σχοινά και της Κατερίνας Στανίση, αλλά και το ντουέτο του Νίκου Κοκλώνη με την Κατ Κεν που είπαν την επιτυχία των Κουρκούλη-Κελεκίδου, με τον τίτλο όλο νόημα «Λένε τόσα για Μας».Η αλήθεια είναι πως ειδικά τον τελευταίο χρόνο ο παραγωγός και η παρουσιάστρια φαίνεται να έχουν έρθει πολύ κοντά, κάνοντας ακόμα και καλοκαιρινές διακοπές μαζί, με τον Κοκλώνη να έχει δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξη του πως η Κατερίνα τον υπερασπίζεται σθεναρά και στα προσωπικά του, παίρνοντας μάλιστα θέση.Η χημεία τους είναι έκδηλη κάτι που αποτυπώθηκε και στα χθεσινά νούμερα με το j2us να παίρνει την πρωτιά στο δυναμικό κοινό σημειώνοντας μέσο όρο τηλεθέασης 18,8% (φτάνοντας το 23,3% σε τέταρτο).Η Κατερινα μέσα απο ποστ της στον λογαριασμό της στο instagram εκφράστηκε δημόσια με συγκινητικό τρόπο για τον Νίκο, γράφοντας: «Με τον καλύτερό μου φίλο @nkoklonis που με κάνει να γελάω συνέχεια με όλη μου την καρδιά, που με κάνει να ξεχνιέμαι όταν υπάρχουν λόγοι να στενοχωριέμαι. Σε ευχαριστώ που είσαι δίπλα μου κάθε στιγμή που σε έχω ανάγκη… γιατί έχεις τον τρόπο σου να με ηρεμείς και να γαληνεύεις την ψυχή μου σε κάθε φουρτούνα… Με την πιο τρυφερή αγκαλιά σου και την στήριξη σου».Στο ίδιο αυτό ποστ της Κατερίνας εκείνος με τη σειρά του σχολίασε με τρυφερότητα: Νιώθω τυχερός που σε γνώρισα, που μοιραζόμαστε χαρές, ιδέες, αγωνίες, στιγμές -τώρα μοιραστήκαμε και τη σκηνή!- και ο ένας είναι πάντα εκεί για τον άλλον. Στη ζωή και στη δουλειά, στα συναρπαστικά αλλά και στα… challenging! (γιατί τίποτα δεν είναι πραγματικά «δύσκολο» όταν έχεις κοντά σου ανθρώπους που σε αγαπούν!). Οι αληθινοί μας φίλοι είναι η πραγματική περιουσία μας. Σε ευχαριστώ για την υπέροχη βραδιά Κατ Κεν μου και σε περιμένω και το επόμενο Σάββατο -backstage ή on stage, όπου θελεις! Είσαι το γούρι μας εδω στο Just!».Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια του χθεσινού λαιβ σχολίασε το ντουέτο Καινούργιου - Κοκλώνη και ο σύντροφος της παρουσιάστριας Φίλιππος Τσαγκρίδης-Παναγόπουλος ο οποιος βρισκόταν στο Λονδίνο για επαγγελματικές υποχρεώσεις, γράφοντας «Φωνάρες» με μενσιον τους δυο τους.Λέτε η Κατερίνα να βρεθεί στη σκηνή και του επόμενου λάιβ του Just;