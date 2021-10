Γάμος Ζειν στο Μονακό: Αλιάγας, Ρέμος, Βίσση και Ρίτα Όρα για τους 700 καλεσμένους - Δείτε βίντεο

View this post on Instagram Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Panagopoulos (@katerina_panagopoulos)

Το πρόσωπο έκπληξη που θα τραγουδούσε στον γάμο της εφοπλιστικής οικογένειας Ζειν στο, αποκάλυψε το protothema.gr, δυο ώρες πριν το δουν μπροστά τους οι περίπου 700 καλεσμένοι. Τελικά δεν ήταν η Τζένιφερ Λόπεζ με το κασέ του 1. 2 εκατ. ευρώ, όπως ακουγόταν τις τελευταίες μέρες αλλά η ανερχόμενη βασίλισσα της ποπ,, το κασέ της οποίας, για μια και μόνο εμφάνιση, αγγίζει, σύμφωνα με πληροφορίες, το μισό εκατ. ευρώ. Την εμφάνιση της αλβανικής καταγωγής Βρετανίδας τραγουδίστρια προλόγισε στη ελληνική και στη γαλλική γλώσσα, ο καταξιωμένος παρουσιαστής,, όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που εξασφάλισε το protothema.gr.H δημοφιλέστατη ποπ σταρη οποία παρεμπιπτόντως υπήρξε ζευγάρι με τον, γιο του Έλληνα σκηνοθέτη,, εμφανίστηκε στη σκηνή λίγο μετά τη 01.00 και αφού προηγήθηκε ένας σύντομος πρόλογος του Νίκου Αλιάγα. « Είναι μουσικός, ηθοποιός, σχεδιάστρια μόδας και επιχειρηματίας.. Κυρίες και κύριοι, ας υποδεχθούμε, όπως μόνο εμείς οι Έλληνες ξέρουμε να υποδεχόμεθα, με ένα πολύ θερμό χειροκρότημα, την Ρίτα Όρα» είπε ο Νίκος Αλιάγας και αμέσως μετά η διάσημη τραγουδίστρια παρουσιάστηκε μπροστά στο κοινό, τραγουδώντας το Let you Love me, μια από τις μεγάλες της επιτυχίες.Όμως ηπου έχει συνεργαστεί και με την, θεωρεί μεγαλύτερη καλλιτεχνικής επιρροή της, τηνκαι έχει μπλεχτεί σε δικαστική διαμάχη με τον ράπερ Jay J, δεν ήταν το «κυρίως πιάτο» στο γαμήλιο πάρτι του Σάμι Ζέιν και της αγαπημένης του Λόρεν Φαν Μπέρκελ. Περισσότερο βοήθησε στο να χωνέψουν οι καλεσμένοι τις γαστριμαργικές δημιουργίες των καταξιωμένων σεφ που ανέλαβαν την επιμέλεια του μενού, το οποίο περιλάμβανε τρία πιάτα, συνοδεία εκλεκτών γαλλικών κρασιών και γλυκό.Συγκεκριμένα, King prawns from Genoa Gulf για αρχή, Almond crust Sea bass ως δεύτερο πιάτο και για κυρίως Beef filet, μαριναρισμένο με ελαφρά πικάντικη πατάτα. Για επιδόρπιο σερβιρίστηκε μαύρη σοκολάτα με βανίλια.Όσο για το υπόλοιπο της βραδιάς, αυτό κύλησε με τις επιτυχίες των Αντώνη Ρέμου και της Άννας Βίσση, οι οποίοι ανέλαβαν να απογειώσουν το κέφι των καλεσμένων μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.Το προηγούμενο βράδυ ο, ηκαι οι οικογένειες τους υποδέχθηκαν τους καλεσμένους τους στο LaTerrace-θεωρείται το roof top του Καζίνου σε μια φαντασμαγορική βραδιά με ζωντανή μουσική, Dj, εκλεπτυσμένες γεύσεις και έναν ασύλληπτο μπουφέ από γλυκά.Η εφοπλιστική οικογένεια Ζέιν είναι ιδιοκτήτες τη Νaftomar Shipping & Trading. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1972 στη Βηρυτό, μεταφέρθηκε το 1991 στην Αθήνα και έχει εξελιχθεί σε ισχυρό «παίχτη» στην αγορά του LPG.Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι γνωρίστηκε στο Λονδίνο και είναι μαζί πέντε χρόνια. Η νύφη Λόρεν Φαν Μπέρκελ κατάγεται από την Ολλανδία και εργάζεται ως claim analyst στη Naftomar ενώ ο Σάμι Ζέιν είναι finance analyst.

Βίντεο με πυροτεχνήματα αλλά και εικόνες μέσα από την δεξίωση



Χθες, ο γαμπρός Σάμι Ζέιν, η αγαπημένη του Λόρεν Φαν Μπέρκελ και οι οικογένειες τους υποδέχθηκαν στο LaTerrace-θεωρείται το roof top του Καζίνου-τους καλεσμένους τους. Ήταν μια εκπληκτική βραδιά με χορεύτριες, ζωντανή μουσική, Dj, εκλεπτυσμένες γεύσεις και έναν ασύλληπτο μπουφέ από γλυκά.

