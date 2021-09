Η Ελίνα της διπλανής πόρτας και το Σαββατοκύριακο με τις πολλές πρεμιέρες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Συνήθως όταν στο πρόγραμμα έρχονται νέα πρόσωπα, γίνονται δεκτά με υποδοχή πανηγυρική, με στοιχήματα για τις επιδόσεις, με εκ προοιμίου κριτικές και γενικά με πολλή φασαρία. Στην περίπτωση τηςκάτι τέτοιο δε συνέβη ευτυχώς. Κι όμως η Ελίνα στοείναι εξαιρετική, άμεση, αληθινή και αυθόρμητη. Είναι τόσο κανονική που δεν πιστεύεις ότι δεν έχει ξανακάνει τηλεόραση. Και είναι γήινη περισσότερο κι από το πάνελ της που για κάποιο λόγο έχει ένταση και τα βρίσκει όλα αστεία.Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε αρκετές πρεμιέρες. Στην μεσημεριανή ζώνη εισέρχονται η Κατερίνα Καραβάτου στο Mega, η Νικολέτα Ράλλη στο Open και το βράδυ το «Just the two of us» στον Alpha. Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και εκτός από την Νικολέτα που έμεινε εκτός λόγω μητρότητας και επιστρέφει, και η Μαρία Ηλιάκη. Εκτός για λίγους μήνες έμεινε και η Νάντια Μπουλέ η οποία πλέον έρχεται σε νέο ρόλο, ως οικοδέσποινα στο «DOT» μαζί με τον Μίνωα Θεοχάρη. Mamades are back. Επιστροφή και για το «Happy Traveller» στον ΣΚΑΪ για 7η σεζόν.Από Δευτέρα έχουμε ισχυρές δόσεις μυθοπλασίας. Στην ΕΡΤ επιστρέφει η «Τούρτα της μαμάς» στις 23.00 και θα κάνει πρεμιέρα η νέα καθημερινή σειρά «Σε ξένα χέρια» στις 22.00 με Γιάννη Μπέζο και Ρένια Λουιζίδου. Στον ΑΝΤ1 έρχεται ο τρίτος κύκλος των «Αγριων Μελισσών» στις 22.00.Όπως έχω ξαναπεί, η συγκεκριμένη είσοδος θα προκαλέσει αναταράξεις και ανακατατάξεις… Στον ΣΚΑΪ θα κάνει πρεμιέρα στις 18.45 η μοναδική ελληνική σειρά του σταθμού το «Μόλις χθες» με τους Μαριάννα Τουμασάτου, Απόστολο Γκλέτσο, Αποστόλη Τότσικα, Σπύρο Σταμούλη, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Κωνσταντίνο Καζάκο, Φωτεινή Τσακίρη σε σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπουλου.Ανακοινώθηκε και επίσημα το «X Factor» στο Mega. Ελειπε ένα σόου από το κανάλι το οποίο έχει ρίξει όλο το βάρος του σε σειρές και ζωντανά μαγκαζίνο.πίνει καπουτσίνο πάντα. Είναι ικανότατο στέλεχος, ευφυής επικεφαλής και περιζήτητος σε πολλούς σταθμούς. Προς το παρόν αντιστέκεται. Ποιος είναι;