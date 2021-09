Game of Chefs: Όταν η ζωή ξεπερνάει τη μαγειρική

«

«Εμείς οι Κούρδοι δεν έχουμε χώρα. Στη Συρία μας κυνηγούν οι Άραβες και έχουμε χάσει τα πάντα: τα σπίτια μας, τους ανθρώπους μας. Μου λείπει το χωριό μου εκεί γιατί ήταν τα παιδικά μου χρόνια», είπε με βουρκωμένα μάτια ηόταν οι κριτές του Games of Chefs, αφού δοκίμασαν το πιάτο της, της ζήτησαν να τους μιλήσει για τη ζωή της.Η κουρδικής καταγωγής Ρίμα Μούσα από τη Συρία που αναγκάστηκε να φύγει από την πατρίδα της εξαιτίας του πολέμου ήρθε στην Ελλάδα, πριν από 26 χρόνια, μαζί με τον άντρα και τον γιο της και προσπάθησε να χτίσει τη ζωή της από το μηδέν στήνοντας το δικό της εστιατόριο.Η Ρίμα μπορεί να μην πέρασε τελικά στην επόμενη φάση του μαγειρικού διαγωνισμού κατάφερε όμως να αγγίξει τους κριτές με την ιστορία της.Στη συνέχεια βρέθηκε καλεσμένη στο πρωινό του ANT1 όπου την περίμενε μία έκπληξη αφού ενημερώθηκε επιτόπου από τον Γιώργο Λιάγκα ότι ο σταθμός αποφάσισε να αναλάβει όλα τα έξοδα της ανακαίνισης του μαγαζιού της και να της προσφέρει μία δωροεπιταγή ύψους 10.000 ευρώ για την προμήθεια προϊόντων από σούπερ μάρκετ.Η δεύτερη περίπτωση που ξεχώρισε ήταν ημία τρανς γυναίκα, που μπορεί να μην είναι επαγγελματίας μαγείρισσα, όμως βλέπει τη μαγειρική ως μία πράξη αγάπης και προσφοράς.«Ο λόγος που ήρθα εδώ είναι καθαρά ακτιβιστικός. Θέλω να δείξω ότι ένα τρανς άτομο γνωρίζει να μαγειρεύει και μπορεί να είναι ικανό και να ξεχωρίζει σε οτιδήποτε όπως ακριβώς και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Εμείς οι τρανς βιώνουμε συχνά κοινωνικό ρατσισμό και εργασιακούς αποκλεισμούς», είπε η Βανέσα στη συζήτησή της με τους κριτές.Έχω μαι κόρη 10 ετών, τη Μελίνα, όμως δεν μπορώ να τη δω, γιατί είμαι τρανς. Τελευταία φορά που της μαγείρεψα, της έκανα μία αματριτσιάνα και μου είπε ότι ήταν τα καλύτερα μακαρόνια στον κόσμο. Ζω για εκείνη, όχι για εμένα. Της έχω μιλήσει για την ταυτότητα του φύλου μου. Της το είχα πει σαν παραμυθάκι. Σε κάποιους ανθρώπους που είναι στεναχωρημένοι, όταν έχουν γεννηθεί αγοράκια, ενώ είναι κοριτσάκια, έρχεται η νεράιδα και ρίχνει μία μαγική νεραϊδόσκονη και γίνονται σιγά σιγά κοριτσάκια. Μου είπε: "καλύτερα να είσαι κοριτσάκι". Για τα παιδιά, είναι απλό. Εμείς το κάνουμε περίπλοκοΑν και τελικά, δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση, κέρδισε και τους τρεις κριτές. Ο Άγγελος Λάντος μάλιστα την αγκάλιασε λέγοντάς της: «Θα μπορούσα να σε έχω στην κουζίνα μου, χωρίς να υπάρχει καμία διαφορά. Έχουμε δύο χέρια, δύο πόδια, είμαστε το ίδιο ακριβώς και αισθάνομαι το ίδιο πράγμα μαζί σου, όπως θα αισθανόμουν με οποιονδήποτε άλλον. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία.».Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η ιστορία τουΠρόκειται για έναν ερασιτέχνη μάγειρα που δεν δίστασε να ανταγωνιστεί τους επαγγελματίες συνδιαγωνιζόμενούς του αλλά και να μοιραστεί με τους κριτές τη δική του τραγική ιστορία ώστε να τους εξηγήσει γιατί ασχολήθηκε με την οικογενειακή του επιχείρηση και όχι με τη μαγειρική:«Το επάγγελμά μου δεν το επέλεξα, με επέλεξε. Το 2009 μετά από ένα τραγικό δυστύχημα σε μία ληστεία στο πρατήριο καυσίμων της οικογένειάς μου, χάσαμε τον πατέρα μου. Δολοφονήθηκε εν ψυχρώ. Ο πατέρας μου δεν έπρεπε να είναι στο πρατήριο εκείνη την στιγμή, γιατί τον είχαν καλέσει για μία τηλεοπτική συνέντευξη, η οποία θα αφορούσε τις ληστείες στα πρατήρια. Έμεινε παραπάνω για να γίνει η συνέντευξη, γιατί ήταν πολύ αργά, και τότε συνέβη. Για να καταλάβετε, όταν ήρθαν οι δημοσιογράφοι στο πρατήριο για την προγραμματισμένη συνέντευξη, είδαν τους αστυνομικούς»Μέσα στην κουζίνα του Game of Chefs ο Δημήτρης προσπάθησε να προλάβει τον χρόνο και ήταν αρκετά πιεσμένος και αγχωμένος, αλλά δεν έχασε καθόλου τον στόχο του που δεν ήταν άλλος από το να ολοκληρώσει με επιτυχία αυτό που είχε στο μυαλό του.Τελικά, κέρδισε μια θέση στην επόμενη φάση καθώς εντυπωσίασε τους τρεις καταξιωμένους σεφ όχι μόνο με το πιάτο του αλλά με τη δύναμη της ψυχής του.«Game Of Chefs», με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου, καθημερινά στις 21:00 στον ANT1#GameOfChefsGRFacebook: @gameofchefsgreece Instagram: @gameofchefsgr Twitter: @GameOfChefsGR