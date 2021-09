Η «χρυσή σιωπή» του Μουτσινά, ένα τραπέζι για την Ελένη και αναβολή για την Ηλιάνα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε τις. Θα αναμασήσουμε τα ίδια και φυσικά τις επόμενες ημέρες θα διαψευστούμε. Αυτό που θα είχε ενδιαφέρον όμως θα ήταν να δει κάποιος όχι την πτώση των αριθμών αλλά της αισθητικής η οποία αρχίζει να κάνει την εμφάνισή της. Όταν αρχίζει η πίεση του τηλεβαρόμετρου οι καλές προθέσεις πάνε περίπατο εδώ και χρόνια. Γκούχου γκούχου…Παρακολουθώντας τηνπροφίλ, διότι δύσκολο να την δεις en face δεδομένης της χωροταξίας ενός όχι και τόσο λειτουργικού πλατό, ένα πράγμα ως τηλεθεάτρια ένιωσα την ανάγκη να πω. Καταργήστε τον καναπέ, είναι τόσο άβολο να σκύβει αυτός που κάθεται αριστερά για να μιλήσει σε αυτόν που κάθεται δεξιά και ο κεντρικός να κολλάει στην πλάτη του καναπέ για να μην τους κόβει την θέα. Κάποια στιγμή το κεφάλι του Ουγγαρέζου θα το δούμε ανάμεσα στα γόνατα του… Επίσης από τα ακουστικά ακούμε το κοντρόλ κανονικά, μπράβο στην αρχισυντάκτρια της εκπομπής, σε χλωρό κλαρί δεν τους αφήνει.Η «Χρυσή τηλεόραση» τουδεν είναι απλή σάτιρα, δεν είναι χαλαρό κουτσομπολίκι να περάσει η ώρα. Είναι ο τρόπος να κάνεις με το χιούμορ να περάσουν μηνύματα, να σχολιαστούν τα ασχολίαστα και να μιλήσεις σε ένα κοινό που ελπίζει ότι ο κόσμος έχει αλλάξει. Κάτι τέτοιο φάνηκε και από το σχόλιο για την «περηφάνια» του πατέρα, για την, για πολλά. Οι πιο δυνατές στιγμές του; Αυτές που δεν χρειάζεται να πει κάτι. Μιλούν τα μάτια του. Ο Νίκος Μουτσινάς είναι ο μοναδικός παρουσιαστής, ο οποίος μιλά με σιωπές και αυτό φυσικά έχει να κάνει με την θεατρικότητά του. Και λέει πολλά, σημαντικά και υπέροχα στο «Καλό μεσημεράκι» και κυρίως δεν μασάει.Είναι πολύ καλή σειρά ο «Σασμός». Και είναι εξαιρετικός ηθοποιός ο Δημήτρης Λάλος. Όπως και με τις «Αγριες Μέλισσες» έτσι κι εδώ το τηλεοπτικό κοινό ανακάλυψε ηθοποιούς που το θεατρικό κοινό τους έχει «καλογνωρίσει» εδώ και χρόνια. Καλό το λες αυτό.Αναβολή για την πρεμιέρα του «Style me up» στον Alpha. Αν και η προγραμματισμένη ημέρα έναρξης της προβολής του σόου μόδας ήταν η 27η Σεπτεμβρίου, όπως φαίνεται, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θα καθυστερήσει μερικές ημέρες να επιστρέψει.Καμία αναβολή για το «Just the two of us» το οποίο σηκώνει αυλαία το ερχόμενο Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου. Φυσικά απέναντι θα είναι το «The Voice» το οποίο σαρώνει, οπότε θα έχει ενδιαφέρον αυτή η αναμέτρηση. Το «Voice» έχει ορμή, έχει δυναμική, έχει σταθερό κοινό και φυσικά δυνατά πρόσωπα. Φέτος διανύει μία από τις καλύτερες σεζόν του. Λιανέ, κεντάς.13,1 η Σπυροπούλου να ξαναψήνει και 14,8 η Καγιά να ψωνίζει, χθες. Pas mal, Queen Dina.Οσο για το κουίζ… Εδώ σας έχω. Ερωτας είναι θαρρώ και μάλιστα κεραυνοβόλος, αυτός που έχει αναπτυχθεί σε πλατό μεγάλης παραγωγής με κυρία μπροστά από τις κάμερες και μέλος της παραγωγής. Μην με πάρετε τηλέφωνο να σας πω ποιοι είναι, δεν το σηκώνω ούτε γι' αστείο.