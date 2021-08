Μάχη στην TV με νέα πρόσωπα και εκπλήξεις: Τι θα δούμε φέτος

Το πρώτο πλήρως animated stand up special show όλων των εποχών, αποκλειστικά από το Vodafone TV

Τι μπορεί να προκαλέσει η θέα του τηλεοπτικού χάρτη της σεζόν που μόλις αρχίζει;και φυσικά αναμονή για το τηλεοπτικό κοινό, το οποίο φέτος έχει τις περισσότερες επιλογές που είχε ποτέ.Τα έξι ιδιωτικά κανάλια και η ενισχυμένη ΕΡΤ κατέστρωσαν πλάνα τα οποία προκαλούν απορία για το ποια προγράμματα θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν, δεδομένης της υπερπληθώρας εκπομπών και προσώπων. Σίριαλ, ριάλιτι, ενημερωτικά και ψυχαγωγικά μαγκαζίνο, τηλεπαιχνίδια, talent shows, εκπομπές μόδας, μαγειρικής, αθλητικές μεταδόσεις, δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές έρχονται από τον Σεπτέμβριο να διεκδικήσουν ποσοστά τηλεθέασης και εμπορικά έσοδα.Ειδικά το τελευταίο θα είναι και το δυσκολότερο, δεδομένου ότι η διαφημιστική πίτα παραμένει αρκετά συρρικνωμένη και οι παίκτες είναι πολλοί. Μέχρι το τέλος του έτους θα ξεκαθαρίσει το πληθωρικό τηλεοπτικό τοπίο που θα αναγκαστεί να οδηγηθεί σε μια πρώτη τακτοποίηση με τον λογαριασμό του α’ τετραμήνου.Φυσικά για τον κόσμο που παρακολουθεί τηλεόραση σημασία έχουν τα. Εκεί θα παιχτεί τοκαι εκεί θα κριθεί το αποτέλεσμα.Ο Ελληνας θέλει να βλέπει συγκεκριμένα πρόσωπα, να ταυτίζεται, να μπορεί να κρίνει, να γράφει απόψεις στα κοινωνικά δίκτυα, να θαυμάζει και να αναθεματίζει. Θέλει να υποστηρίζει παίκτες ριάλιτι, να συμφωνεί ή να διαφωνεί με τις απόψεις των πανελιστών, να κριτικάρει παρουσιαστές και παρουσιάστριες από την κορφή ως τα νύχια και να ανεβοκατεβάζει «τηλεκυβερνήσεις».Κάπως έτσι κάποιοι έγιναν σταρ και άλλοι χάθηκαν εν μια σεζόν. Ολοι οι παλιοί και κάποιοι τολμηροί πρωτάρηδες που θέλουν να ρισκάρουν θα τρέξουν πάνω σε δύσβατες τηλεοπτικές ράγες, θα προσπαθήσουν να προσπεράσουν τα εμπόδια και τους ανταγωνιστές για να κόψουν το νήμα με αξιοπρέπεια. Γιατί ρεκόρ και πρωτιές με διαφορά δεν προβλέπονται.Το κανάλι της Συγγρού δεν έκανε απλώς μεταγραφές φέτος. Κυριολεκτικά σάρωσε σε αυτό το πεδίο και δεν άφησε παρά ελάχιστες παρουσιάστριες στους ανταγωνιστές του.Οι διαθέσεις του φάνηκαν από νωρίς, όταν πριν από λίγους μήνες ανακοίνωνε τη συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη. Αν επενδύσεις σε μια τέτοια παρουσία, τότε είναι σίγουρο ότι αυτό είναι μόνο η αρχή, όπερ και εγένετο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στελέχωσε την ηγεσία του προγράμματος με έμπειρα πρόσωπα, τα οποία είχαν ήδη πολυετή θητεία σε ALPHA και MEGA και σχεδίασε ένα δυνατό μείγμα περιεχομένου.Το μόνο τηλεοπτικό format στο οποίο είπε ο σταθμό «όχι» είναι το ριάλιτι. Αντιθέτως επενδύει και εμπιστεύεται την ελληνική μυθοπλασία και τα ψυχαγωγικά μαγκαζίνο σε ενημέρωση και ψυχαγωγία. Αυτό που αλλάζει σημαντικά στο MEGA είναι τα πρόσωπα καθώς έχει πλέον σχηματίσει την «Εθνική Γυναικών» στο πρόγραμμα: Ελένη Μενεγάκη, Ελεονώρα Μελέτη, Σίσσυ Χρηστίδου, Κατερίνα Καραβάτου, Μαρία Μπεκατώρου και φυσικά Αγγελική Νικολούλη.Γυναικείο άρωμα και στην ενημέρωση με τη, την, την, τη, τηκαι πολλές ακόμη δημοσιογράφους.Εκεί που το MEGA περιμένει πολλά είναι ο τομέας των σίριαλ. Εχει ήδη καταφέρει να πείσει σημαντικούς δημιουργούς να συνεργαστούν με τον σταθμό, με τα γυρίσματα όλων να είναι σε εξέλιξη.Από τη μεταγραφή τουκαι τις επιστροφές τωνκαιέως την επάνοδο του, ένα είναι σίγουρο: το κανάλι δημιούργησε ένα ισχυρό περιβάλλον για να αναπτυχθεί η μυθοπλασία. Δεν ρίχνει πυροτεχνήματα σε ζώνες για να τσιμπήσει νούμερα και εντυπώσεις.Χτίζει με σοβαρότητα και σχέδιο ένα συγκεκριμένο κομμάτι προγράμματος συμπαγές και με ιδιαίτερη δυναμική. Το ίδιο ισχύει και στην ψυχαγωγία, η οποία θα βασιστεί σε πρόσωπα και συνταγές που έχουν επιτυχημένη πορεία.έκανε πέρυσι την καλύτερη χρονιά της και έχει κάνει πολλές και σημαντικές αλλαγές στην ομάδα της, δίχως να αλλοιώσει τα βασικά στελέχη και τη συνταγή. Η Μπεκατώρου είναι πλέον ένα πρόσωπο που μπορεί να κάνει πολλά και να παραμένει αγαπητή και όχι επηρμένη.Η Καραβάτου είναι ένα στοίχημα το οποίο κουβαλά εμπειρία και διάθεση για επανεκκίνηση. Και στην ενημέρωση, όμως, για τη Νικολούλη τα λόγια είναι περιττά, ενώ η Μελέτη είναι πολυδιάστατη, εργατική και τολμηρή. Το στοίχημα είναι μεγάλο. Υπάρχουν όμως διάθεση και καλά σχεδιασμένη στρατηγική. Μένει να δούμε το αποτέλεσμα.Τα τρέιλερ του «Bachelor» και του «Σασμού» είναι εξαιρετικά και δείχνουν πολλά. Δεν είναι τυχαία η αλλαγή στην πυραμίδα της διεύθυνσης Προγράμματος, με τοννα βάζει σημαντικές πινελιές.Ηδη από το καλοκαίρι η σωστή μείξη των προγραμμάτων έδωσε προβάδισμα στον σταθμό, αναδεικνύοντας προγράμματα που σε άλλες ζώνες δεν είχαν την ίδια τύχη όπως οι «». Ο συνδυασμός κάποιων εκπομπών έφερε αποτέλεσμα αποδεικνύοντας ότι στην τηλεόραση όλα τελικά είναι θέμα εμπειρίας και στρατηγικήςΟ σταθμός, δίχως να κάνει συνταρακτικές αλλαγές, προχωρά σε διορθωτικές κινήσεις, σε αναβάθμιση αισθητικής και φυσικά σε μεταγραφικές κινήσεις που είναι σημαντικές.Το πρόγραμμα, άλλωστε, είχε σχεδιαστεί εδώ και μήνες. Το ριάλιτι «Bachelor» θα είναι διαφορετικό και σε αυτό φυσικά έχει ρόλο η νέα κατάσταση. Επιπλέον, η στοχευμένη συνεργασία με τον παραγωγόκάνει τη διαφορά στην πρωινή ζώνη και το prime time, καθώς οκινήθηκε και διεκδίκησε τα δύο πιο ισχυρά χαρτιά της: το «!» με τηνκαι το σόου «Η πρωινή ζώνη, που δεν ευδοκίμησε πέρυσι μετά το «» και την έμπειρη, ενισχύεται, ενώ το σόου του Κοκλώνη θα δώσει άλλον αέρα τα βράδια του Σαββάτου.Επιπλέον η μετακίνηση τηςστη μεσημεριανή ζώνη και τηςμε το «Style me up» χτίζουν πιο ισχυρό σύστημα.Και στη μυθοπλασία ο σταθμός επενδύει σοφά σε μια δραματική σειρά αξιώσεων, τον «», και φυσικά σε μια οικογενειακή κωμική το «», η οποία σε συνδυασμό με τοδημιουργεί ένα τηλεοπτικό περιβάλλον που στονέχει αποδειχθεί ότι ευδοκιμεί. Σταθερός ο σταθμός -και λογικά πράττει- στα τηλεπαιχνίδια με μαέστρο τονστο «» και στηνΤο Σαββατοκύριακο ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, γι’ αυτό και οκαι ησυνιστούν σταθερές επιλογές. Ωστόσο, φέτος θα ασκηθεί πίεση καθώς ο ανταγωνισμός και στις δύο ζώνες, μεσημεριανή και πρωινή, ενισχύεται και η πορεία δεν θα είναι περίπατος. Απέναντι πλέον, για πρώτη φορά, ετοιμάζονται εκπομπές, με κάποιες μάλιστα εξ αυτών να έχουν ήδη αποδείξει τη δυναμική τους.Ο σταθμός τουπλέον οργανώνεται έχοντας ως επικεφαλής την έμπειρη, η οποία τηλεοπτικά παίζει πόλεμο. Η πρώτη θέση στην οποία τερμάτισε το κανάλι δεν οδήγησε σε επανάπαυση.Εχοντας τεχνογνωσία στα ριάλιτι, ο ΣΚΑΪ επενδύει στη δεύτερη εκδοχή του, το οποίο θα έχει σημαντικές διαφορές και αλλαγές σε περιεχόμενο και πρόσωπα, ενώ ενισχύει τη μεσημεριανή ζώνη του με το «Κάτι ξαναψήνεται» και παρουσιάστρια την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.Καθημερινή σειρά ετοιμάζει ο, ενώ η μεγάλη ανατροπή ήταν η προσθήκη ενός μαγειρικού ριάλιτι, τουτο prime time, το οποίο μάλιστα γυρίζεται σε παραγωγή του. Σταθερό στο πρόγραμμα το «με ανανέωση στα πρόσωπα και παρουσιαστή τονΑλλαγές και το Σαββατοκύριακο με τομε τους τονκαι τηστην παρουσίαση να ενισχύουν σημαντικά τη μεσημεριανή ζώνη.Το ζευγάρι θα είναι στην παρουσίαση και τουαποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο την αλλαγή πλεύσης στο ριάλιτι εγκλεισμού. Σταθερή στην καθημερινή ζώνη 12-2 θα είναι η, η οποία όμως αλλάζει σημαντικά την εκπομπή της κυρίως σε επίπεδο προσώπων ενώ επεμβάσεις θα γίνουν και στη σκαλέτα της. Αυτό που δεν αλλάζει στον ΣΚΑΪ είναι η επιλογή από το πρωί έως τις 11 ο σταθμός να επιμένει ενημερωτικά.Αλλωστε, αυτό αποδείχθηκε στρατηγικά έξυπνη κίνηση, καθώς ο ανταγωνισμός επενδύει σημαντικά στην ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα η επικαιρότητα να συναντά εμπόδια.Το κανάλι του Αμαρουσίου αλλάζει σημαντικά. Σε πρόσωπα, περιεχόμενο προγράμματος και στρατηγικές επιλογές. Αν και η μυθοπλασία είναι χώρος στον οποίο παραδοσιακά ανθεί, με πιο ισχυρό το παράδειγμα των «Αγριων Mελισσών», η απόφαση είναι στροφή στο ριάλιτι. Το «καταλαμβάνει πλέον το prime time στην έναρξή του, ενώ, εκτός από τις «», ο «» είναι η σειρά που παραμένει στο πρόγραμμα.Σημαντική αλλαγή έχει προαναγγελθεί και στην πρωινή ζώνη, με το «» τωνκαινα στρέφει το βλέμμα στο infotainment.Πολλοί είναι οι συνεργάτες που αποχώρησαν, αλλά και αυτοί που θα συνεργαστούν με την εκπομπή, η οποία θα πιεστεί από τον ισχυρό ανταγωνισμό της πρωινής ζώνης, γι’ αυτό και αποφασίζει να οπλιστεί.Ο πειραματισμός για αλλαγή φυσιογνωμίας είναι κάτι που δείχνει ότι το μονοθεματικό gossip κούρασε και κουράστηκε.Ωστόσο, η πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 είναι από τις πιο δυνατές σε βάθος χρόνου και ο σταθμός δουλεύει εντατικά εδώ και μήνες προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις και να ανακάμψει η εκπομπή. Ανοιχτό παραμένει το θέμα της επιστροφής των «» στο κανάλι, με τους οποίους η διαπραγμάτευση συνεχίζεται και δεν αποκλείεται να έχει θετικό αποτέλεσμα.Τοθα είναι ένα από τα όπλα του prime time λίγο αργότερα, η βραδινή εκδοχή του» με τη, τομε τονπαραμένουν αμετακίνητοι, κάτι που ισχύει και για τονμε τοΟ ΑΝΤ1 επενδύει περισσότερο σε ανδρικά και λιγότερο σε γυναικεία πρόσωπα, κάτι που δεν συνήθιζε στο παρελθόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι και ηπαραμένει στο πρόγραμμά του με τονστο τιμόνι της παρουσίασης, ενώ η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου για μία ακόμη φορά μπαίνει στο πάγο μέχρι νεωτέρας.Οσο υπάρχει τοκαι το «» δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας στο κανάλι για το prime time. Αλλωστε, έχει αποδειχθεί ότι πρόκειται για δύο επιτυχημένα projects, τα οποία με μικρές επεμβάσεις ανανέωσης παραμένουν στην κορυφή των προτιμήσεων. Το ίδιο ισχύει και για τοαλλά και για τονΟ σταθμός της Κηφισιάς δεν γυρίζει την πλάτη στη μυθοπλασία αλλά και δεν ανοίγει και πολύ την αγκαλιά του. Επιθυμεί να έχει μια με δύο σειρές και εκεί όλα ολοκληρώνονται.Φέτος τολμά μια ριζική αλλαγή στην πρωινή ζώνη του επενδύοντας σε δύο νέα πρόσωπα, άφθαρτα και με μηδενική τηλεοπτική εμπειρία, τον Γιώργο Καρτελιά και την Ελίνη Παπίλα, θέλοντας να αποφύγει τη συνήθη τακτική μεταγραφών και επένδυσης των προσδοκιών σε ήδη γνωστούς και μη εξαιρετέους.Το αν θα πετύχει το πείραμα ουδείς το γνωρίζει, όμως το σίγουρο είναι ότι και μόνο για το ρίσκο αξίζει ένα μπράβο, καθώς η πλειονότητα επενδύει στο παρελθόν και δυσκολεύεται να δοκιμάσει.Εντυπωσιακή αναμένεται και η είσοδος του επιτυχημένου talent show «Dancing with the Stars», το οποίο μετά από μερικά χρόνια «αγρανάπαυσης» επιστρέφει για λίγη βραδινή λάμψη, με τη Βίκυ Καγιά στην παρουσίαση και άγνωστη ακόμη τη σύνθεση της κριτικής επιτροπής.Το STAR, πάντως, δεν ξεφεύγει από τον βασικό άξονα προγράμματος πάνω στον οποίο κινείται τα τελευταία χρόνια και ο οποίος τον έχει δικαιώσει. Λογικό να κάνει προσεκτικές κινήσεις και μικρά ανοίγματα.Τοαλλάζει σημαντικά. Αναγκαστικά έως έναν βαθμό, καθώς τρεις σημαντικές συνεργασίες του ναυάγησαν:Ο βασικός κορμός της ψυχαγωγίας του σταθμού οδηγείται σε αναγκαστικές αλλαγές, οι οποίες ωστόσο σε κάποιον βαθμό συνιστούν και επιλογές. Ηδη οι δύο παρουσιάστριες αντικαταστάθηκαν από την Ελένη Τσολάκη και την Μπέτυ Μαγγίρα, ενώ οι κινήσεις σε επίπεδο παραγωγής νέων εκπομπών είναι προσεκτικές και συγκρατημένες.Μια ελληνική σειρά και αρκετές θεματικές και χορηγημένες εκπομπές οι οποίες είναι χαμηλού κόστους. Αυτό που δείχνει όμως να έχει ιδιαίτερη δυναμική είναι η ενημέρωση με επικεφαλής τονΗ αποχώρηση τηςοδήγησε στη μεταγραφή της, η οποία αναλαμβάνει επίσημα την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Επιπλέον, αλλαγές θα γίνουν και στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, με τηννα αποχωρεί και τηννα παίρνει τη θέση της.Το κανάλι την περίοδο της κάλυψης των πυρκαγιών επέδειξε δημοσιογραφικά αντανακλαστικά και κέρδισε σε αριθμούς και εντυπώσεις. Αυτό συνιστά ένα νέο στοίχημα για το αν θα μπορέσει να διατηρήσει το κοινό που κέρδισε.Το Σαββατοκύριακο ηδιαγράφει ήδη επιτυχημένη πορεία και το ερώτημα είναι αν θα καταφέρει η Ελένη Τσολάκη να κρατήσει την τηλεθέαση που σημείωνε η, η οποία πλέον θα είναι απέναντι στο MEGA.Το OPEN επιμένει να διεκδικεί τονκαι την τηλεοπτική παρέα του ελπίζοντας σε ανανέωση της πολύ επιτυχημένης συνεργασίας τους που οδήγησε τον σταθμό σε άνοδο των ποσοστών και άσκησε σημαντική πίεση στον ανταγωνισμό και τα δελτία ειδήσεων που προβάλλονταν εκείνη την ώρα.Αλλες σημαντικές αλλαγές δεν αναμένονται - και αυτό συνάδει με μια πολιτική λιτότητας που θα εφαρμοστεί στον σταθμό, ο οποίος μετά και την αποχώρηση της διευθύντριας προγράμματοςεπιθυμεί ένα πιο συμμαζεμένο πλάνο για την τρέχουσα περίοδο.Καιρός ήταν να θυμηθούμε πως η δημόσια τηλεόραση οφείλει να είναι ανταγωνιστική, πρέπει να παράγει πρόγραμμα και να αρπάζει την ευκαιρία της καλύτερης αισθητικής κόντρα στην αγωνία των αριθμών.Εδώ και δύο χρόνια γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια η οποία ήδη αποδίδει καρπούς. Σε εντυπώσεις, αίσθηση και τηλεθέαση.Το βασικό κομμάτι επένδυσης της ΕΡΤ είναι η ελληνική μυθοπλασία η οποία παραδόξως ήταν άγνωστη λέξη τα τελευταία χρόνια. Και εδώ γίνεται η πιο σοβαρή δουλειά. Οι σειρές της ΕΡΤ που έκαναν πέρυσι ποδαρικό συνεχίζονται και φέτος καθώς τα κατάφεραν.και τοαπό νωρίς έδειξαν ότι δεν πρόκειται για επιπόλαιες, σπασμωδικές κινήσεις παραγωγής, αλλά για απόπειρες αξιώσεων.Ακολούθησε η σειρά, η οποία κι αυτή, δίχως να ενθουσιάσει, άνοιξε τον δρόμο για δεύτερο γύρο φέτος. Αυτό όμως που ετοιμάζεται φέτος είναι κάτι που αν μας το έλεγαν πριν από μια πενταετία θα γελούσαμε, θεωρώντας πως σπάμε πλάκα με την αδράνεια της δημόσιας τηλεόρασης.Κι όμως, φέτος ετοιμάζονται πολλές και εξαιρετικές σειρές, βασισμένες σε λογοτεχνικά αφηγήματα, σε εξαιρετικά σενάρια και με καταξιωμένους συνεργάτες. Μεταξύ των οποίων η, ο, ο, ηκαι πολλοί άλλοι. Αν έπρεπε να αναφερθούμε και στους ηθοποιούς που θα τις στελεχώσουν, θα χρειαζόμασταν πολλές σελίδες.Ενδεικτικά, οι σειρές που ετοιμάζονται είναι οι εξής: «», «»,» και η τριλογία στη λογοτεχνία του. Φυσικά, με σειρές μόνο δεν χτίζεται πρόγραμμα.Αργά αλλά σταθερά το ημερήσιο πρόγραμμα στελεχώνεται από πιο ευέλικτες εκπομπές με φρέσκα πρόσωπα και πιο σύγχρονο περιεχόμενο.Πολύ σημαντική μεταγραφή αυτή του διδύμουκαιμε το» τα μεσημέρια. Επιτέλους, ηανοίγει την πόρτα και βγαίνει από τον χώρο της βαριάς και μη δημοφιλούς κουλτούρας που την καταδυναστεύει λόγω εντυπώσεων και όχι ουσίας.Ενα μαγκαζίνο που θα εστιάζει σε πλευρές της καθημερινότητας, του πολιτισμού, των προσώπων που δρουν και παράγουν, σε συνδυασμό με μια διαφορετική προσέγγιση της επικαιρότητας, είναι, αν μη τι άλλο, κάτι που προκαλεί περιέργεια.Στο πρόγραμμα παραμένουν κανονικά ομε τηλεπαιχνίδι, οικαιμε late night εκπομπή, οκαι ημε το εξαιρετικό «», ενώ έρχεται και ομε τοπαραμένουν στο πρόγραμμα με εκπομπές και μαγκαζίνο, ενώ εκπλήξεις ετοιμάζονται και στον τομέα της μαγειρικής με πολύ γνωστό σεφ.