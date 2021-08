Η Παναγιώτα Βλαντή, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, ο Μάριος Αθανασίου και η Δήμητρα Σιγάλα κάνουν…καραόκε! Δείτε πού!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι ήρωες της νέας κωμικής σειράς που έρχεται τον Σεπτέμβριο στον Alpha, είναι πολύ αγαπημένοι και πάντα ετοιμοπόλεμοι. Θα λέγαμε πως είναι είναι ...μια ωραία ατμόσφαιρα! Προσπαθούν να μπουν ο ένας στα παπούτσια του άλλου, να πετύχουν αυτό που θέλουν, και γι΄αυτό «αλλάζουν» εύκολα εικόνα και πρόσωπο.Μια οικογένεια με τα ευτράπελα αλλά και τις χαρές και τις όμορφες στιγμές της που αποτυπώνεται στο τρέιλερ, δίνοντας μόνο μια γεύση αυτού που θα ακολουθήσει. Το τρέιλερ που ήδη προβάλλεται στις οθόνες μας, με την αισθητική του video clip και σε σκηνοθεσία Κώστα Καπετανίδη, έχει fun, κέφι, ανεβαστική διάθεση, χορό και τραγούδι. Και μπερδέματα μετά μουσικής.Υπό τους ήχους του ««Asereje», σε ελληνικούς στίχους Λεωνίδα Κουλουρή, με τις φωνές των Barbara Argyrou και Archolekas μάς κάνει να θέλουμε να σηκωθούμε από την καρέκλα μας, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Το «Άσε μας ρε μαμά» μάς υπόσχεται από τα πρώτα διαπιστευτήρια ότι θα περάσουμε καλά.Οι περιπέτειες των ηρώων με τις φιλίες και τους έρωτές τους, τις συγκρούσεις και τις ανατροπές, θα γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας. Θα δούμε καταστάσεις οικείες να εκτυλίσσονται γύρω από σχέσεις που μας ορίζουν, μας εξελίσσουν και μας συντροφεύουν σε όλη την πορεία της ζωής μας. Με αγαπησιάρικη διάθεση, αισιοδοξία και χιούμορ, με έντονο το γυναικείο πρόσημο αλλά και το οικογενειακό στοιχείο, η σειρά θα μάς κάνει να πούμε πούμε ξανά και ξανά «Άσε μας ρε μαμά».«Οι σαραντάρες, ίσον με δύο εικοσάρες…» λέει το γνωστό άσμα. Στην περίπτωση μας, όμως, θα προσθέσουμε κι άλλα δέκα χρόνια. Στα πενήντα της η Ρωξάνη Ταβουλαρέα τα έχει όλα. Είναι όμορφη, είναι sexy, είναι έμπειρη κι έχει μια λαμπερή καριέρα ως τηλεοπτική οικοδέσποινα πετυχημένου show σε κανάλι στο εξωτερικό. Έχει και μια πολυβραβευμένη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα, που κληρονόμησε από τον μακαρίτη τον άντρα της, την οποία έχει αφήσει να την διοικούν τα τρία της παιδιά.Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος όμως… Η ζωή της αλλάζει εντελώς όταν η πεθερά της φροντίζει να σβήσει το άστρο της! Ο κόσμος της καταρρέει από τη μια στιγμή στην άλλη κι έτσι αποφασίζει να επιστρέψει άρον άρον στην Ελλάδα.Με την επιστροφή της αντιμετωπίζει πολλές απρόσμενες καταστάσεις. Βρίσκει την οικογενειακή, και μέχρι πρότινος επιτυχημένη, επιχείρηση στο χείλος της καταστροφής και τα παιδιά της να κάνουν τις λάθος επιλογές σε επιχειρηματικό και προσωπικό επίπεδο. Οι γαμπροί και οι νύφες της έχουν πάρουν τα ηνία και έχουν οδηγήσει τα βλαστάρια της σε έναν σπάταλο τρόπο ζωής. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η ζωή της δίνει κι άλλα χαστούκια...Ο Δημήτρης, ο έρωτας που άφησε πίσω φεύγοντας για την Αμερική, δουλεύει στην κατασκευαστική εταιρία του αιώνιου ανταγωνιστή της και μέγα εργολάβου των δυτικών προαστίων, Θωμά Παπαπέτρου, ο οποίος μόλις την ξαναβλέπει την ερωτεύεται σφοδρά και διεκδικεί μια θέση στην καρδιά της. Η Ρωξάνη, όμως, αυτή την θέση την έχει κρατημένη μόνο για τον Δημήτρη, μέχρι που μαθαίνει ότι εκείνος είναι πια ζευγάρι με την κολλητή της φίλη, την Έλλη! Πόσα ν’ αντέξει κανείς;Παναγιώτα Βλαντή, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Μάριος Αθανασίου, Δήμητρα Σιγάλα.Παρθένα Χοροζίδου, Αναστάσης Κολοβός, Άννα Μενενάκου, Δημήτρης Παπαδάτος, Μελίνα Βαμπούλα, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Αντώνης Γιαννακός, Μαρθίλια Σβάρνα, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μελίνα Πολυζώνη, Ελευθερία Πάλλα.της Γεσθημανής η Φωτεινή Ντεμίρη,η Βίλμα ΤσακίρηΒασίλης Γιακουμάρος, Δημήτρης Δάρρας και Τζίνα Ράπτη.Credits trailerΣκηνοθεσία: Κώστας Καπετανίδης, Τραγούδι: BARBARA ARGYROU, ARCHOLEKAS, Παραγωγή: ARCADE, Ηχογράφηση, Μίξη, Mastering: Arcade Music @ The Lounge Recordings, Στίχοι: Λεωνίδας ΚουλουρήςΠρωτότυπο τραγούδι: «ASEREJE» written by Ruiz Gomez, Francisco Manuel (Catalogue Disparate Record SL, Publisher Universal Music Publishing Llc. on behalf of Disparate Record SL)