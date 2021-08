Young Sheldon & The Secret Life of The Zoo

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η ξένη σειρά Young Sheldon είναι η καλύτερη παρέα για τα Σαββατοκύριακα του Αυγούστου.Πρόκειται για το spin off της εδώ και 11 χρόνια επιτυχημένες κωμικής σειράς «The Big Bang Theory».Τα παιδικά χρόνια του εκκεντρικού επιστήμονα Σέλντον Κούπερ, μέσα από τις προσωπικές, ξεκαρδιστικές αφηγήσεις του.Ένα αθώο αλλά ιδιότροπο παιδί, που μεταμορφώνεται στον γνωστό κυνικό και εκνευριστικό χαρακτήρα.Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 17:45Επίσης και τα πρωινά της Κυριακής είναι γεμάτα περιπέτεια με το THE SECRET LIFE OF THE ZOO.Μια ξεχωριστή σειρά ντοκιμαντέρ. Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες κάμερες, καταγράφεται και αναλύεται, με απίστευτη λεπτομέρεια, η αξιοσημείωτη συμπεριφορά 21.000 ζώων αλλά και οι σχέσεις τους με τους 700 εργαζόμενους, στον Chester Zoo, τον πιο δημοφιλή ζωολογικό κήπο στο Ηνωμένο Βασίλειο.Τι θα δούμε αύριο στις 12:00;YOUNG SHELDONΚωμική σειρά αμερικανικής παραγωγής 2017 - 2018, που θα ολοκληρωθεί σε 22 επεισόδια. 1ος Κύκλος.Παίζουν: Ίαν Αρμιτάγκι, Ζόι Πέρι, Λανς Μπάρμπερ, Μοντάνα Τζόρνταν, Ρίγκαν Ρέβορντ, Τζιμ Πάρσονς (αφηγητής)Young Sheldon, το spin off της εδώ και 11 χρόνια επιτυχημένης κωμικής σειράς «The Big Bang Theory», έρχεται στο Star!Το… παρελθόν του Σέλντον Κούπερ, του αγαπημένου εκκεντρικού επιστήμονα, ως παιδί, παρουσιάζεται μέσα από τις προσωπικές του, ξεκαρδιστικές αφηγήσεις!Το αθώο αλλά ιδιότροπο παιδάκι, που μετατρέπεται τελικά στον παντογνώστη, κυνικό και εκνευριστικό χαρακτήρα, που γνωρίσαμε και λατρέψαμε!1989, Ανατολικό Τέξας. Ο 9χρονος Σέλντον είναι παιδί – θαύμα, έχει τελειώσει ήδη τις τάξεις του δημοτικού και του γυμνασίου και ετοιμάζεται να πάει στην πρώτη τάξη του λυκείου μαζί με τον όχι χαρισματικό αδελφό του. Ως διάνοια χρησιμοποιεί πλούσιο λεξιλόγιο και δεν αποχωρίζεται ποτέ το παπιγιόν του, με αποτέλεσμα να είναι αντιπαθής στους μεγαλύτερους συμμαθητές του.Εκτός όμως από ιδιοφύια, ο Σέλντον είναι και παιδί και μάλιστα ένα ιδιότροπο παιδί, του οποίου οι απόψεις και οι απαιτήσεις, δημιουργούν πολλές φορές θέματα στην οικογένεια. Η μητέρα του Μαίρη, βαθιά θρησκευόμενη, καλείται να αντιμετωπίσει τα καθημερινά προβλήματα και υποχρεώσεις μιας τυπικής οικογένειας και ταυτόχρονα να κρατήσει ισορροπίες, ανάμεσα στον χαρισματικό Σέλντον και τα αδέλφια του, τον αθλητικό Τζόρτζι και τη δίδυμη με τον Σέλντον, την ετοιμόλογη Μίσι.Αυτό όμως πολλές φορές είναι μια μεγάλη πρόκληση ειδικά όταν ο 9χρονος γιος σου είναι εξακριβωμένα πιο έξυπνος από εσένα! Η Μαίρη έχοντας συμπαραστάτες τη μητέρα της Κόνι και τον άντρα της, Τζορτζ, προσπαθεί να προστατέψει τον μικρό Σέλντον, ακόμα και όταν εκείνος δεν το θεωρεί απαραίτητο…Ο Τζιμ Πάρσονς είναι ο αφηγητής κάνοντας το voice-over σε κάθε επεισόδιο.Η σειρά είναι δημιουργία του Τσακ Λορ, παραγωγό του «The Big Bang Theory» και ο ίδιος αποκάλυψε ότι η ιδέα για μια σειρά με τα νεανικά χρόνια του Σέλντον στριφογύριζε στο μυαλό του 10 χρόνια.O Τζιμ Πάρσονς έδωσε τα «φώτα» του στον νεαρό πρωταγωνιστή της σειράς Ίαν Αρμιτάγκι, ώστε να αναπτύξει τον χαρακτήρα του Σέλντον και δήλωσε πως για εκείνον ήταν μια διαδικασία ευχάριστη και διασκεδαστική. Ο μικρός star πρωταγωνίστησε στη σειρά «Big Little Lies» δίπλα στις βραβευμένες με Όσκαρ, Νικόλ Κίντμαν και Ρις Γουίδερσπουν.Η Ζόι Πέρι, που υποδύεται τη Μαίρη, μητέρα του Σέλντον, είναι στην πραγματικότητα η κόρη της ηθοποιού Λόρι Μέτκαλφ, η οποία επίσης ενσάρκωσε τη μητέρα του Σέλντον στο «The Big Bang Theory».Η Κόνι αρνείται να δώσει στον Τζορτζ μια ξακουστή συνταγή της και αυτό γίνεται αφορμή για να κατηγορήσει τη Μαίρη ότι πάντα παίρνει το μέρος της μητέρα της. Για να εκδικηθεί τον Τζορτζ επειδή έψαξε κρυφά στο σπίτι της για τη συνταγή, η Κόνι του δίνει μια ψεύτικη συνταγή. Αφού ο Τζορτζ ξοδεύει μάταια 14 ώρες μαγειρεύοντας μάταια, προσπαθεί να της απαγορεύσει την είσοδο στο σπίτι.Ο Τζόρτζι και η Μίσι φοβούνται ότι οι γονείς τους μπορεί να χωρίσουν εξαιτίας αυτής της κατάστασης και ο Σέλντον έχει μια ανάμνηση από την Κόνι, που του έλεγε τη συνταγή της όταν εκείνος ήταν μόλις 23 μηνών! Ο Σέλντον απειλεί να αποκαλύψει τη συνταγή αν ο πατέρας του και η γιαγιά του δεν συμφιλιωθούν.Ο Τζορτζ ομολογεί ότι στην πραγματικότητα ενοχλείται από το γεγονός ότι η Κόνι ποτέ δεν πίστευε ότι ήταν αρκετά καλός για την κόρη της…Ο Τζορτζ πηγαίνει με τα αγόρια στη Φλόριντα για να ικανοποιήσει τα ενδιαφέροντα του Σέλντον για μία φορά αλλά τα πράγματα δεν πάνε όπως τα είχαν υπολογίσει. Εν τω μεταξύ, η Μαίρη, η Μίσι και η Κόνι, εκμεταλλεύονται την απουσία των αγοριών και πηγαίνουν σε ένα σαλόνι ομορφιάς…Σειρά ντοκιμαντέρ βρετανικής παραγωγής 2016Περήφανες καμηλοπαρδάλεις, άτακτα πιθηκάκια, έγκυοι ελέφαντες! Είναι μόνο μερικοί από τους πολλούς και αξιολάτρευτους πρωταγωνιστές, αυτής της εξαιρετικής σειράς ντοκιμαντέρ, που αγάπησαν μικροί και μεγάλοι σε όλο τον κόσμο και δίνει την ευκαιρία στους τηλεθεατές να δουν και να μάθουν τα πάντα για τη μυστική ζωή των ζώων, από τη δική τους όμως οπτική!Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες κάμερες, καταγράφεται και αναλύεται, με απίστευτη λεπτομέρεια, η αξιοσημείωτη συμπεριφορά 21.000 ζώων αλλά και οι σχέσεις τους με τους 700 εργαζόμενους, στον Chester Zoo, τον πιο δημοφιλή ζωολογικό κήπο στο Ηνωμένο Βασίλειο.Αφηγήτρια του 1ου κύκλου της σειράς, τα γυρίσματα του οποίου διήρκησαν περισσότερους από 10 μήνες, είναι η βραβευμένη με Όσκαρ και BAFTA, Ολίβια Κόλμαν.