Κιμ Καρντάσιαν: Χάρμα οφθαλμών με μικροσκοπικό nude μπικίνι - Φωτογραφίες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ξέρει να μαγνητίζει τα βλέμματα και το κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Η πιο διάσημη τηλεπερσόνα του πλανήτη, αυτή που έκανε το Instagram επάγγελμα - εμφανίστηκε μαζί με την οικογένειά της στο φινάλε του Keeping Up With The Kardashians αυτήν την εβδομάδα φορώντας το πιο μικροσκοπικό και σέξι μπικίνι.Η Κιμ απόλαυσε το μπάνιο της μέσα στο τζακούζι φορώντας ένα nude μπικίνι…