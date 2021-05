Tα αγαπημένα Eurovision songs του «Καλύτερα δε γίνεται!»

Με τα προγνωστικά να δίνουν και να παίρνουν για τα αποτελέσματα της φετινής Eurovision, δε θα μπορούσαμε να μη ρωτήσουμε τα μέλη της ομάδας που έχει ξεχωρίσει και φέτος στην ελληνική τηλεόραση ποιές συμμετοχές από το παρελθόν αγαπούν περισσότερο.Η Ναταλία Γερμανού, έχοντας στο ενεργητικό της τους στίχους του πραγματικού «Number One», μένει πιστή στη φιλοσοφία του τραγουδιού της και παραμένει και η ίδια στην κορυφή της τηλεθέασης.Ποια είναι όμως τα αγαπημένα Eurovision songs του «Καλύτερα δε γίνεται!» και τί δήλωσαν γι αυτά η Ναταλία Γερμανού και οι συνεργάτες της;1. Loucas Yiorkas ft. Stereo Mike - Watch My Dance2. Koza Mostra feat. Agathon Iakovidis - Alcohol Is Free

3. Antique - (I Would) Die for you Βασίλης Δρυμούσης: «Εξαιρώ το My number one που είναι από τα αγαπημένα μου και μας έδωσε την πρώτη θέση και δίνω τα τρία αγαπημένα μου από τις ξένες συμμετοχές»:



1. Abba- Waterloo



2. Salvador sobral - Amar pelos dois



3. Johnny Logan - Hold me now



Κώστας Τσουρός:

1. My Number One - Έλενα Παπαρίζου

2. Euphoria – Loreen



3. Hold me now - Johny Logan



Εβελίνα Νικόλιζα:

1. Conchita Wurst - Rise Like a Phoenix



2. My Number One - Έλενα Παπαρίζου



Ναταλία Αργυράκη:

1. Ελπίδα – Socrates



2. My Number One - Έλενα Παπαρίζου



3. Antique - (I Would) Die for you



Παναγιώτης Ραφαηλίδης: «Οι τρεις αγαπημένες μου ελληνικές συμμετοχές είναι φουλ προβλέψιμες! Τώρα ή διαθέτω κοινό κριτήριο ή ένα μαγικό ένστικτο για το τι περνάει στη Eurovision!»



1. My Number One - Έλενα Παπαρίζου



2. Μάθημα Σολφέζ - Πασχάλης, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Μπέσσυ Αργυράκη



3. Ελλάδα χώρα του φωτός – Καίτη Γαρμπή

Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος:

Antique - (I Would) Die for you



Kαλύτερα δε γίνεται, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13.50, στον Alpha.