Βίκυ Κάβουρα: Αποκαλυπτική στις καλαμιές!

Άκρως αποκαλυπτική και με χαρούμενη διάθεση η ηθοποιός και παρουσιάστρια, Βίκυ Κάβουρα μας δείχνει την νέα της προσθήκη στην οικογένεια.Γράφοντας κάτω από την Λεζάντα της φωτογραφίας της στο Instagram η« Meet the first addition to the family! What should I name her ??🙊👙»(Γνωρίστε την πρώτη προσθήκη στην οικογένεια! Πως να την ονομάσω;; )Με χαρούμενη ευδιάθετη και καλοκαιρινή διάθεση με το background της φωτογραφίας να δείχνει γήινα χρώματα «ψηλές καλαμιές», και την ίδια μπροστά να φοράει ένα τζάκετ και από μέσα το νέο της μαγιό.Έτσι λοιπόν μας αποκάλυψε την νέα της προσθήκη στην «οικογένεια», πολλοί θα πιστεύατε πως πρόκειται για κάποιο νέο μέλος, όμως η ηθοποιός και παρουσιάστρια μας δείχνει την νέα της συλλογή από μαγιό.Οι κινήσεις της είναι τόσο αρμονικές που αναδεικνύεται τέλεια πάνω της το μαγιό και φαίνεται άψογο το καλλίγραμμο κορμί της.Εμείς το μόνο που μπορούμε πούμε είναι να της ευχηθούμε τα καλύτερα για το νέο της εγχείρημα.Διβάστε περισσότερα στο lay - out