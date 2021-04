Γιώργος Παπαδάκης: Έκανε σε ζωντανή μετάδοση self test για τον κορωνοϊό - Βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cagf84qlvjep-sf)





Τα self test για τον κορωνοϊό από τα επόμενα 24ωρα θα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας και ένα μέτρο πρόληψης για την αντιμετώπιση του ιού. Ο Γιώργος Παπαδάκης μέσα από την εκπομπή του το «Καλημέρα Ελλάδα» έδειξε σε ζωντανή μετάδοση πως ο καθένας μας μπορεί να κάνει το τεστ προκειμένου να δει αν είναι θετικός ή όχι.«Ήρθε η ώρα να κάνω εγώ ένα αυτοδιαγνωστικό self test για τον κορωνοϊό», είπε οκαι αφού απολύμανε τα χέρια του ξεκίνησε τη διαδικασία και έδειξε βήμα βήμα στους τηλεθεατές πως θα γίνεται ένα self test για τον κορωνοϊό στο σπίτι. Ο ίδιος μάλιστα απευθυνόμενος στους συνεργάτες του είπε με χιούμορ πως «αν το τεστ βγει θετικό θα σας βάλω όλους σε καραντίνα».Στη συνέχεια ο γνωστός παρουσιαστής έδειξε και τα αποτελέσματα του τεστ που ήταν αρνητικά.