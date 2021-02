Ο μεγαλύτερος μουσικός κόμβος είναι γεγονός!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Panik Entertainment Group παρουσιάζει τον μεγαλύτερο μουσικό κόμβο, το PanikMusic, που είναι διαθέσιμος μέσα από τη νέα ιστοσελίδα της, www.panikmusic.gr και το δωρεάν mobile application για iOS και Android Μετρώντας ήδη 10 χρόνια στην πρώτη γραμμή της πρωτοπορίας, με πάνω από 100 καλλιτέχνες στο active roster της, οδηγώντας τις επιτυχίες και τις εξελίξεις στην ελληνική μουσική και πάντα έτοιμη να προσφέρει στο κοινό ρηξικέλευθες και άρτιες παραγωγές, η Panik Entertainment Group ανοίγει τον πιο… Panik κόσμο που έγινε ποτέ!Η ιστοσελίδα και το mobile application panikmusic προσφέρουν:- άμεση και γρήγορη ενημέρωση με αποκλειστικές ειδήσεις και τα πιο hot και «φρέσκα» μουσικά νέα από κάθε είδους ρεπερτόριο, ελληνικό και ξένο- πρόσβαση σε πλούσιο οπτικοακουστικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, με φωτογραφίες, videos και ήχο- Panik web radios και podcasts- αποκλειστικό υλικό και προσφορές- αγορά εισιτηρίων για live streaming events- δυνατότητα στο χρήστη να στείλει τα δικά του demos, συνθέσεις και στίχους.Στο panikmusic ο χρήστης μπορεί επίσης να αγοράσει online, από ένα εύχρηστο store , τα αγαπημένα του CDs, βινύλια και special εκδόσεις, μέσα από τον τεράστιο κατάλογο της Panik και της Sony Music, καθώς και προϊόντα merchandising.Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ!Σε λίγες ημέρες θα εκπέμψει και το Panik TV, ένα κανάλι με 24ωρο πρόγραμμα, γεμάτο μουσική και εκπομπές - έκπληξη με θεματολογία για τη μουσική και το lifestyle, που θα είναι διαθέσιμο, τόσο μέσω web, όσο και μέσω δορυφόρου και ευρυζωνικών δικτύων (Cosmote TV, Nova, Vodafone TV και Wind Vision).Τέλος, κάνοντας εγγραφή στο My Panik, ο χρήστης μπορεί να φτιάξει τις δικές του playlists, να έχει πρόσβαση σε αποκλειστικό on demand και extra περιεχόμενο, να πάρει μέρος σε κληρώσεις με πλούσια δώρα και να έχει έκπτωση σε αγορές εισιτηρίων, CDs και βινυλίων.Με ένα κλικ… enter the Panik world!Web:Download The Mobile App★ http://bit.ly/PanikRecords_Facebook★ http://bit.ly/PanikRecords_Instagram