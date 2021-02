Battle of the Couples: Η πιο δυνατή αγάπη... θα χορέψει bachata στο χιόνι

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα από τα ζευγάρια που συμμετέχουν στο Battle of the Couples, αποφάσισε να εκμεταλλευτεί το υπέροχο, κατάλευκο τοπίο έξω από την πολυτελή βίλα και ξεκίνησαν να χορεύουν στο ρυθμό… των χιονονιφάδων. Μια πολύ ρομαντική bachata, λοιπόν, για τα μάτια σας και μόνο από τον Γιώργο και την Καίτη σε απευθείας ανταπόκριση από το Battle of the Couples:και ομοιράζονται την αγάπη τους για το χορό. Άλλωστε γνωρίστηκαν στη σχολή χορού του- οείχε συμμετάσχει σε πολύ γνωστό τηλεοπτικό show ως χορογράφος - όταν η-που είναι make up artist ξεκίνησε μαθήματα μαζί με την αδελφή της. Η χημεία τους μετράει 8 χρόνια από τότε που ένα περιστατικό έδωσε στοντην ευκαιρία να κάνει το πρώτο βήμα: σ’ ένα σόου της σχολής, όταν οεπέστρεψε στο καμαρίνι του για να αλλάξει για το επόμενο χορευτικό, έπεσε πάνω στην Καίτη που ήταν γυμνή κι άλλαζε ρούχα. Η αμήχανη στιγμή που ακολούθησε τους έφερε κοντά και από τότε είναι αχώριστοι. Το δυνατό τους όπλο είναι η συνεργασία τους και το ζευγάρι είναι μαζί στα καλά και τα άσχημα και έτοιμο να «χορέψει στο ταψί» τα ζευγάρια του Battle of the Couples, ώστε να αναδειχθεί ζευγάρι της χρονιάς και να μπορέσει να αγοράσει το δικό του σπίτι που θα στεγάσει την ευτυχία του. Λόγω του ότι οείναι μικρότερος από τηνδηλώνει ότι περιμένει πρόταση γάμου από εκείνη.Για αποκλειστικό υλικό, ακολουθήστε το Battle of the couples στο ΤikTok: Η πρεμιέρα έρχεται: Battle of the Couples, Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου στις 21.00, στον Alpha.