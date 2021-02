Battle of the Couples: Αυτά είναι τα πέντε από τα ζευγάρια που αγωνίζονται στον «στίβο της αγάπης»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μπορεί το νέο reality τουνα λέγεται, αλλά ηείναι η κινητήριος δύναμή του.Λίγο πριν από την πρεμιέρα,του Battle of the Couples μας αποκαλύπτονται.Έρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας -αλλά κι εκτός Ελλάδας- και θα βάλουν την αγάπη τους πάνω από κάθε δοκιμασία, ώστε να κερδίσουν το μεγάλο χρηματικό έπαθλο και να γίνουν τοΗ Άντζελα και ο Ριχάρδος ένιωσαν μοιραία έλξη ο ένας για τον άλλο, από το πρώτο κιόλας ραντεβού στον Λευκό Πύργο, πριν. Παρόλο που όπως παραδέχονται, οι συνθήκες τότε δεν ήταν ιδανικές.Με όνειρο να γίνει παγκοσμίου φήμης, ο Ριχάρδος βρήκε τη μούσα του στο πρόσωπο της Άντζελας που είναι. Και μπορεί να της έχει μεγάλη αδυναμία και να μην της χαλάει χατίρι, ωστόσο φαίνεται ότι ο Ριχάρδος έχει το πάνω χέρι στις επιλογές του ζευγαριού: από το τι θα φορέσει η Άντζελα, μέχρι το πού θα πάνε για διασκέδαση, ακόμη και για τις επαγγελματικές τους επιλογές. Η σχέση τους έχεικαι λίγηΌμως αγαπιούνται με πάθος κι έχουν σκοπό να βγουν νικητές από το Battle of the Couples, ώστε με τα χρήματα που θα κερδίσουν να ανοίξουν μίαμε ιδιαίτερα ρούχα με την υπογραφή του Ριχάρδου και ένα χώρο όπου η Άντζελα θα διδάσκειΈτσι δεν θα χρειαστεί να φύγουν στο εξωτερικό, για να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη.Η Στέφανι και ο Πάνος από την, ταξιδεύουν την αγάπη τους σε κάθε γωνιά της γης. Παραιτήθηκαν από τις δουλειές τους για να γίνουνκαι να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους από τα ταξίδια τους στον κόσμο.Είναι ζευγάρι εδώ και. Γνωρίστηκαν σε μία συναυλία και ο έρωτας ήταν ακαριαίος, ενώ η πρόταση γάμου του Πάνου στη Στέφανι δεν άργησε να έρθει, με όλα τα ρομαντικά στοιχεία: ηλιοβασίλεμα σε μία μαγευτική παραλία και τον Πάνο γονατιστό να έχει γράψει με πέτρες στην άμμo:. Η Στέφανι κουβαλούσε στο σακίδιο πλάτης τογια ημέρες, χωρίς να ξέρει τίποτα.Το ζευγάρι θέλει με το έπαθλο του Battle of the Couples να κάνουν τοτους στοκαι να αποκτήσουν έναεκεί.Η Καίτη και ο Γιώργος μοιράζονται την αγάπη τους για το. Άλλωστε γνωρίστηκαν στητου Γιώργου -ο Γιώργος είχε συμμετάσχει σε πολύ γνωστό τηλεοπτικό show ως χορογράφος- όταν η Καίτη που είναι, ξεκίνησε μαθήματα μαζί με την αδελφή της.Η χημεία τους μετράειαπό τότε που ένα περιστατικό έδωσε στον Γιώργο την ευκαιρία να κάνει το πρώτο βήμα: σε ένα σόου της σχολής, όταν ο Γιώργος επέστρεψε στο καμαρίνι του για να αλλάξει για το επόμενο χορευτικό, έπεσε πάνω στην Καίτη που ήτανκαι άλλαζε ρούχα. Η αμήχανη στιγμή που ακολούθησε τους έφερε κοντά και από τότε είναι αχώριστοι.Το δυνατό τους όπλο είναι η συνεργασία τους, καθώς το ζευγάρι είναι μαζί στα καλά και τα άσχημα και έτοιμο νατα ζευγάρια του Battle of the Couples, ώστε να αναδειχθεί ζευγάρι της χρονιάς και να μπορέσει να αγοράσειπου θα στεγάσει την ευτυχία του. Λόγω του ότι ο Γιώργος είναιαπό την Καίτη, δηλώνει ότι περιμένειαπό εκείνη.Η Εβελίνα και ο Γιώργος έρχονται από τηνκαι είναι μαζί μόνο. Ως γνήσιος Κρητικός από τα, ο Γιώργος είναι παλικάρι και από το πρώτο κιόλας ραντεβού ξεκαθάρισε στην Εβελίνα ότι θέλει σοβαρή σχέση. Είναι, χορεύεικαι του αρέσει να κάνειόπως η συμμετοχή του ζευγαριού στο Battle of the Couples, για την οποία η Εβελίνα έμαθε λίγες ώρες πριν φύγουν από το νησί.Του αρέσει που εκείνη τον φροντίζει και τον περιποιείται, ενώ θα έχει τα μάτια του ανοιχτά γιααν χρειαστεί.Η Εβελίνα που είναιστο επάγγελμα, ενθουσιάστηκε με αυτή την έκπληξη και το ζευγάρι θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει το χρηματικό έπαθλο που θα τους βοηθήσει να ανοίξουν τη δική τουςστο, αλλά και να πάνε έναμαζί στηνΗ Ελένη και ο Γιώργος δηλώνουν περήφανοι νησιώτες από τα. Ο Γιώργος είναιτον χειμώνα και τα καλοκαίρια εργάζεται στην, έριξε δίχτυα και βρήκε τητου όπως αποκαλεί την Ελένη, που παράτησε την Αθήνα για να ζήσει μαζί του στο νησί.Εκείνη έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στη σχέση τους που μετράει, ενώ τοτου Γιώργου είναι πηγή δύναμης και οιτου η αδυναμία της Ελένης.Μαζί θέλουν να γίνουν η ψυχή του Battle of the Couples και να βγουν νικητές ώστε να ανοίξουν τη δική τουςστο νησί αλλά και να. Ο Γιώργος λατρεύει τα πάντα πάνω στην Ελένη. Από τατης μέχρι τατης.