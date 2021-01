Βίσση-Βανδή: H μεγάλη συνάντηση που καθήλωσε το κοινό αυτό το Σάββατο στο Open

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μετά από 25 χρόνια φημών που τις ήθελαν να μην ανταλλάζουν ούτε βλέμμα, οι οποίες τροφοφοτήθηκαν από παρεμφερή couture κόκκινα φορέματα, εκατέρωθεν δηλώσεις για ηλικίες και χρόνια καριέρας και «μάχες» σε top charts, η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή, φέτος τα Χριστούγεννα έκαναν αυτό που οι fans τους ποτέ δεν περίμεναν. Fannatics και Vandicted, «ορκισμένα» επίσημα και ανεπίσημα fan clubs που για χρόνια αυτοσυστήνονταν ως Βισσικοί και Βανδικοί αντίστοιχα, παίρνοντας θέση σε μια αέναη μάχη που ξεκίνησε χωρίς ανοιχτές συγκρούσεις, για πρώτη φορά απέκτησαν κοινό σημείο αναφοράς όταν ο Νίκος Κοκλώνης κατάφερε να ενώσει στη σκηνή του Just The 2 Of Us τις δύο ερμηνεύτριες.Βίσση και Βανδή μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020 είχαν απλά διασταυρωθεί σε διαδρόμους μουσικών βραβείων (ακόμα κι αυτό είχε γίνει μεγάλο θέμα τότε!), αλλά μια πρόσφατη συνάντηση στο σπίτι του Νίκου Κοκλώνη μαζί με τον Γιώργο Αρσενάκο της Panik, που τα τελευταία χρόνια υπήρξε ο πιο δυνατός συνδετικός κρίκος των δύο σταρ, οδήγησε στο «υπερθέαμα» του τελικού του Just The 2 Of Us που έκανε ρεκόρ τηλεθέασης και έγινε το θέμα των ημερών.H Just The 2 Of… them στιγμή που «έριξε» τα social media, σχολιάστηκε από όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές, οδήγησε σε πολύωρα “debate” και καταγράφηκε ως το μεγαλύτερο μουσικό τηλεοπτικό event του 2020, επιστρέφει αυτό το Σάββατο στις 21:00 μέσα από το OPEN. Το Σαββατόβραδο λοιπόν υπόσχεται ένα ανεπανάληπτο δίωρο μουσικό πρόγραμμα, με όλα τα τραγούδια που ερμήνευσαν μαζί, αλλά και την εκρηκτική εμφάνιση της Άννας Βίσση στον τελικό του «Just the 2 of Us».