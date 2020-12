Ο Γιώργος Αλκαίος κάνει... ολική επαναφορά με ένα ιδιαίτερο project

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μετά απο δέκα χρόνια ''ηρεμίας'' από τα καλλιτεχνικά δρώμενα, οεπιστρέφει το 2021 γιορτάζοντας και αναπολώντας μισό αιώνα ζωής με μια πολυσυλλεκτική πρόταση με τίτλοΗ ''ΠΡΟΜΝΗΣΙΑ'' αποτελείται από τέσσερα μέρη. Ένα ντοκιμαντέρ, για το πώς ο ίδιος βίωσε τα μέχρι τώρα πενήντα χρόνια ζωής του, μουσικά, προσωπικά, επαγγελματικά και συναισθηματικά.Σε δική του αφήγηση, μοντάζ, κείμενα και εκτέλεση με αδημοσίευτο προσωπικό υλικό και σκέψεις που πλέον στις μέρες μας δεν ακούγονται', όπως θα ακούγονταν πριν κάποια χρόνια.Μέσα από το ντοκιμαντέρ θα δούμε και θα ακούσουμε το ομότιτλο νέο του άλμπουμ με δέκα νέα τραγούδια, τα οποία εδώ και σχεδόν δύο χρόνια γράφει και ενορχηστρώνει, με μουσικούς από όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, φέρνοντας πιο κοντά συνεργασίες που στο παρελθόν θα φάνταζαν απίθανες!Μέσα στο projectθα περιλαμβάνονται και άλλα δύο νέα ορχηστρικά άλμπουμ ''ZERO'' και ''MY UTOPIA'' με το καθένα να έχει τη δική του σημασία.Το ''ZERO'' είναι ένα άλμπουμ που μας ταξιδεύει μουσικά στο σημείο μηδέν που έχει φτάσει ,πλέον, ο πλανήτης και ο άνθρωπος.Το ''MY UTOPIA'' είναι ένα άλμπουμ βασισμένο και σχεδιασμένο με μουσικές συχνότητες σύμφωνα με την θεωρία του Νίκολα Τέσλα , που βοηθούν την ανθρώπινη φύση μας να έρθει σε αρμονία με το γύρω μας αλλά κυρίως με το μέσα μας.Η ''ΠΡΟΜΝΗΣΙΑ'' θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2021 σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε περιορισμένο αριθμό βινυλίων.Μείνετε συντονισμένοι στο επίσημο κανάλι του Γιώργου Αλκαίου καθώς πρίν την επίσημη κυκλοφορία και κατά την διάρκεια του 2021 θα ανεβαίνουν βίντεο και backstage της παραγωγής της ''ΠΡΟΜΝΗΣΙΑ''.