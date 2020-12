Dr. Bird’s Advice For Sad Poets: 16χρονος δίνει μάχη με την κατάθλιψη με τη βοήθεια ενός φανταστικού περιστεριού

Μια ενδιαφέρουσα ταινία με τίτλοαναμένεται να κάνει πρεμιέρα τη χρονιά που μας έρχεται.Οι(20th Century Women, Anne With An ‘E’),(Lost in Space),(Girlfriends’ Guide to Divorce, The Kominsky Method) και(Harry Potter, Black Hawk Down) έκλεισαν πρωτγωνιστούν στη νέα ανεξάρτητη ταινία, τοπου έχει για σεναριογράφο και σκηνοθέτη τον Yaniv Raz. Η ταινία θα έχει ως βάση το βιβλίο του Evan Roskos με το ίδιο όνομα και θα είναι δραματική κωμωδία με την υπόθεση να ακολουθεί τον 16χρονο James Whitman (Zumann), ο οποίος προσπαθεί να ξεπεράσει την κατάθλιψη και το άγχος με τις συμβουλές του Dr. Bird, ενός φανταστικού περιστεριού που είναι θεραπευτής, μετά από την εξαφάνιση της αδελφής της. Η ταινία θα έχει σε κάμεο ρόλο τον David Arquette και μουσική από τον Moby. Οι Shona Tuckman και Jason Van Eman θα είναι παραγωγοί μαζί με τον Josh Bachove.Δείτε το τρέιλερ της ταινίας αλλά και φωτογραφίες από τα γυρίσματαφωτογραφίες:

