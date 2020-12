Το Just The 2 Of Us έφερε τη Eurovision πιο νωρίς: Όλη η Ευρώπη παρακολούθησε Live το λαμπερό show

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πώς είναι να ξαναβλέπεις τραγούδια που συζητήθηκαν, σχολιάστηκαν, ξεχώρισαν και τελικά «έγραψαν ιστορία» μέσα από τησε… εκτέλεση (και με τη θετική και σε κάποιες περιπτώσεις και με την αρνητική έννοια!) από νέους ερμηνευτές;, όπως σχολίαζαν χθες οι τηλεθεατές στομε τονα ξεπερνά τατο βράδυ του Σαββάτου, μέσα από τομας έβαλε ξανά μετά από καιρό σε mood Eurofans (ο διαγωνισμός που ήταν προγραμματισμένος για την άνοιξη του 2020 αναβλήθηκε λόγω COVID-19), φέρνοντας στο stage του J2US την εκρηκτική Euro-Queenκαι αναθέτοντας σταπου διαγωνίζονται στο σόου τουνα ερμηνεύσουν από μια μεγάλη επιτυχία του διαγωνιστικού ευρωπαϊκού θεσμού.Έτσι χθες τα ζευγάρια του J2US μεταμορφώθηκαν μπαίνοντας σε απρόβλεπτους ρόλους:με τονείπαν τοπου έφερε τη νίκη στην Έλενα Παπαρίζου το 2005, ηκαι ομας πήγαν πίσω σε επoχές Σερτάμπ, οκαι ηέγιναν Abba και τραγούδησαν Waterloo, ενώ ηκαι οείπαν το Qele-Qele.με τηχάρισαν στο κοινό Wild Dances της Ρουσλάνα, οκαι ηερμήνευσαν την επιτυχία της περσόνας Verka Serduchka Dancing Lasha Tumbai. Ηκαι οέδωσαν μια διαφορετική εκδοχή της Άνοιξης με τη Σοφία Βόσσου, ημε τονμπήκαν σε mood Lordi για Hard Rock Hallelujah και ημε τοναναφώνησαν Viva La Diva της Dana International.Η σέξι, με ροζ μαλλιά και αποκαλυπτικό playsuit εμφανίστηκε στη σκηνή και έβαλε Fuego στη διάθεση των τηλεθετών και την τηλεθέαση.Το show μεταδόθηκε μέσω streaming σε όλη την Ευρώπη μέσα από το σάιτπου εξειδικεύεται σε θέματα Εurovision, ενώ με την εκπομπή συνδέθηκε από τη Νέα Υόρκη ηπου θα εκπροσωπούσε την Ιρλανδία στον διαγωνισμό του 2020 που αναβλήθηκε για φέτος, αλλά και οαπό την Κωνσταντινούπολη που ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των eurofans μέσω του oikotimes.co.uk. Ο eurofan και youtuber εμφανίστηκε ως γυμνός Άγιος Βασίλης με six packs και έδωσε τους Ντουζ Πουάν (12 βαθμούς) των eurofans στην Κατερίνα Ζαρίφη και τον Αναστάσιο Ράμμο -αν και όπως είχε πει από την αρχή ο Νίκος Κοκλώνης αυτή η βαθμολογία δεν θα έπαιζε ρόλο στην αποχώρηση που καθορίζουν οι έλληνες τηλεθεατές και η βαθμολογία της κριτικής επιτροπής.Το ζευγάρι που αποχώρησε από το 7ο live ήταν οκαι ηπου ανέβηκε στη σκηνή και έκανε την τελευταία της βραδιά στο Just πανηγύρι.Το επόμενο Live του Just The 2 Of Us θα μεταδοθεί την ερχόμενηκαι στη σκηνή του θα βρεθεί και η, όπως έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο Νίκος Κοκλώνης βάζοντας ερωτηματικά για το πώς θα δούμε on stage την παρουσιάστρια και καλή του φίλη.Από την εβδομάδα αυτή, το Just θα έχει 2 Live την εβδομάδα:καικαιμε τοννα είναι προγραμματισμένος στις