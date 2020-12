The Voice: Συνεχίζονται τα συναρπαστικά knockouts – Με διάσημους guests στο πλευρό των coaches

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τριάντα παίκτες διεκδικούν την πολυπόθητη πρόκριση στο δεύτερο επεισόδιο των knockouts του The Voice of Greece σήμεραστιςστον. Μόνο ένα ταλέντο από κάθε τριάδα θα μπορέσει να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.Για μία ακόμα φορά οι coaches θα έχουν στο πλευρό τους ορισμένους πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες ως πολύτιμους βοηθούς. Ηέχει ενώσει τις δυνάμεις της με τον, οέχει στο πλάι του τον, ηέχει κοντά της τηνκαι οσυνεργάζεται με τονΣτο αποψινό επεισόδιο, πέρα από τις συναρπαστικές φωνητικές αναμετρήσεις των διαγωνιζόμενων, θα απολαύσουμε κι ένα μοναδικό ντουέτο ανάμεσα στον Πάνο Μουζουράκη και στον Δημήτρη Σταρόβα.Οι coaches έχουν τη δυνατότητα να κλέψουν διαγωνιζόμενους που δεν παίρνουν το πράσινο φως με το steal, δίνοντάς τους μίας δεύτερη ευκαιρία.Στη σκηνή του The Voice of Greece τους διαγωνιζόμενους υποδέχεται οενώ κοντά τους στα παρασκήνια βρίσκεται η