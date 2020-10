Νίκος Κοκλώνης: Θα ήταν μεγάλη χαρά να έχω την Ελένη Μενεγάκη στην ομάδα μου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Λίγες ώρες πριν την αποψινή πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου του σόου «Just the two of us» στο Open, ο παραγωγός και παρουσιαστής μίλησε στο «ΘΕΜΑ» για όλα. Για τα νούμερα, για όσα θα δούμε απόψε αλλά και για ποιες εκπομπές θα ήθελε και κυρίως με ποια πρόσωπα θα επιθυμούσε να συνεργαστείΕίναι τόσο πολλά τα project σε δύο κανάλια, όχι σε ένα, οπότε πρέπει να είμαι από πάνω. Εχω ικανά στελέχη και συνεργάτες που με βοηθούν και τρέχουν κάποια project, όμως επειδή είμαι τελειομανής, θέλω να είμαι από πάνω, να τους βοηθάω όπου χρειάζεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην με φτάνει το 24ωρο και να μην κοιμάμαι πολύ.Είμαι δημιουργικός τύπος. Όταν συζητάμε για νέες εκπομπές, για νέα πλάνα και για πρόσωπα είμαι ευτυχής. Μου αρέσει τόσο πολύ, που το προτιμώ από το να κάθομαι σπίτι ή να πάω ένα ταξίδι. Όμως γίνεται κουραστικό όταν αρχίζεις να μπλέκεσαι με ίντριγκες, που η τηλεόραση δυστυχώς έχει πάρα πολλές. Το δικό μου το μυαλό δεν μπορεί να τις καταλάβει, δεν είμαι τέτοιος τύπος. Εγώ πιστεύω στην ομάδα και σημασία έχει να οδηγήσει στην επιτυχία ο καλύτερος, όποιος κι αν είναι αυτός. Δυστυχώς η τηλεόραση δεν είναι έτσι και πολλές φορές καίγονται τα εγκεφαλικά μου κύτταρα.Αυτή την στιγμή στην Barking Well, την εταιρεία που εκπροσωπώ, δουλεύουν περισσότερα από 430 άτομα. Υπάρχουν project managers οι οποίοι μιλούν με μένα, οπότε φροντίζω για όλα.Φυσικά. Το αγαπημένο μου παιδί είναι το «Celebrity Travel» το οποίο αυτή τη στιγμή κοιμάται λόγω κορωνοϊού, οπότε, ναι, τώρα είναι το σόου.Είμαι ένας άνθρωπος που με ενδιαφέρουν τα νούμερα, υπάρχουν όμως στιγμές που περνάμε τόσο καλά που λέω, ας κάνουμε εμείς τη δουλειά μας όσο καλύτερα γίνεται και νούμερα να μην έχουμε δε θα στεναχωρηθώ. Θέλω μέσα από το σόου να δώσω χαρά και διασκέδαση στον κόσμο. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Δεν βγαίνουμε το Σάββατο, δεν ακολουθούμε το πρόγραμμα που ακολουθούσαμε κάποτε, οπότε όσοι είναι στο σπίτι θέλω να τους διασκεδάζω όπως έκανα και πέρυσι. Πίστευα αρχικά ότι θα ήταν δύσκολο φέτος να μπορέσω να κάνω ένα κάστινγκ που θα βρω συμμετέχοντες καλύτερους από τους περσινούς. Τελικά βρήκα πολύ καλούς συνεργάτες γιατί αφενός κάποιοι δεν δουλεύουν λόγω συνθηκών αφετέρου είχαν δει το σόου και τους άρεσε. Αυτή τη φορά είχα τριπλάσιες συμμετοχές σε σχέση με την πρώτη φορά.Είμαι σε ένα κανάλι που έχει ένα συγκεκριμένο μέσο όρο. Ο προσωπικός μου στόχος είναι διαφορετικός από τον στόχο που λέω στην ομάδα. Θα ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος αν κατάφερνα να περάσω τον μέσο όρο του σταθμού. Παρόλ’ αυτά, ο προσωπικός μου στόχος είναι βγω πρώτος στη ζώνη. Αυτό δεν εξαρτάται μόνο από μένα αλλά εξαρτάται και από τους τηλεθεατές. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να πετύχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.Αυτό που θα γίνει είναι ότι εκτός από τους κριτές θα έχω ένα ακόμη πρόσωπο που θα ενισχύσει τα πρόσωπα του σόου μπροστά από τις κάμερες… Αλλαγές έχουν γίνει και πίσω από τις κάμερες. Εχει έρθει η Βικτώρια Χαλκίτη αλλά το βράδυ απόψε θα δείτε έναν διάσημο που θα προστεθεί στους παίκτες. Θα έχει τον ρόλο του συνηγόρου. Θα είναι σταρ μεγάλου βεληνεκούς.Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που «φορτώνει» τις ευθύνες αλλού. Ως παραγωγός του «Joker» έχω αναλάβει την εκτέλεση της παραγωγής δίχως αυτό να μην σημαίνει ότι δεν μπορώ να επέμβω. Το παιχνίδι αλλάζει από Δευτέρα, θα γίνει πιο fun, θα έχει ορχήστρα, κοινό, και μία νέα συνεργάτιδα, την Σοφία Βογιατζάκη. Κάνω μία προσπάθεια να προσαρμοστεί το παιχνίδι στην μεσημεριανή ζώνη, γιατί ο αρχικός προγραμματισμός ήταν να πάει ως lead in στις ειδήσεις με ανδρικό κοινό. Τώρα θα γίνει πιο ανάλαφρο δίχως να χάσει την ταυτότητά του. Το «Style me up» είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Σίγουρα θέλει κάποιες αλλαγές και χρόνο. Θεωρώ ότι είναι βραδινό προϊόν, το οποίο δεν είναι τέλειο αλλά παραγωγικά υπερηφανεύομαι.Εκτός από την εκπομπή «Roomies» συζητάμε και για την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου 10 με 1. Εχουμε κάνει κάποια δοκιμαστικά και θα κάνουμε μία συνάντηση με το κανάλι για να πάρουμε αποφάσεις. Μέχρι στιγμής μάλλον θα είναι γυναίκα παρουσιάστρια αλλά όχι μόνη της. Είμαι της παρέας. Δεν πιστεύω σε έναν και το ακολούθησα και με μένα όπου συνεργάζομαι με μία κριτική επιτροπή με την οποία είμαστε φίλοι και έχει ξεκλειδώσει κι εμένα.Εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω. Αλλωστε νομίζω ότι έχει περάσει η εποχή που λέγαμε «ο παρουσιαστής, ή «η παρουσιάστρια». Το κοινό έχει μάθει να λέει η παρέα και να περνάει καλά. Το ίδιο ισχύει και στα πρωινά. Η παρουσιάστρια μόνη της δεν θα μπορούσε να κάνει την εκπομπή. Εχει κάποιους συμπαρουσιαστές, όπου όλοι συνεισφέρουν για να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η εποχή της ξανθιάς που είναι μόνη της και απειλεί το κανάλι και πάει στον ανταγωνιστή νομίζω ότι έχει περάσει.Υπάρχουν κάποιες που θα ήθελα να τις έχω και να τις κάνω διαφορετικά. Υπάρχουν και εκπομπές που τις έχω χάσει και το μετάνιωσα. Θα ήθελα να κάνω το «GNTM» ή το «Master Chef». Είμαι άνθρωπος που αγαπάει πολύ τα σόου και είμαι no limit. Ισως να έκανα και ένα διαφορετικό πρωινό.Για μένα νομίζω ότι ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι παράδειγμα προς μίμηση. Μου αρέσει και ο τρόπος που σκέφτεται και γράφει. Μου αρέσει πάρα πολύ με αλλαγές το πρωινό της Δανάης Μπάρκα το οποίο κόντρα σε ένα κατεστημένο προσπαθεί να κάνει διαφορετικό. Όμως θαυμάζω και την Κατερίνα Καινούργιου. Η εικόνα που είχα για εκείνη ήταν τελείως διαφορετική μέχρι να τη γνωρίσω. Πλέον λόγω συμπαραγωγής στο «Ευτυχείτε» τη γνώρισα. Είναι ακομπλεξάριστη και μου ζήτησε να έχουμε καλεσμένη την Δανάη πριν ξεκινήσει. Ποια άλλη θα το έκανε αυτό; Ακούει, θέλει να αλλάξει προφίλ και αλλάζει, είναι ευέλικτη και θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς την εκπομπή αν το ήθελε.Την έχω πάρει τηλέφωνο να ξέρετε. Η Ελένη θεωρώ είναι μοναδική στο είδος της για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Είμαι σίγουρος ότι έχει μέλλον στην ελληνική τηλεόραση και ότι αυτή τη στιγμή κάνει ένα διάλειμμα. Εγώ, όταν σταμάτησε, την πήρα τηλέφωνο. Είχα να της μιλήσω τρία με τέσσερα χρόνια. Της είπα ότι η πόρτα μου για εκείνη είναι ανοιχτή. Τελικά δεν προχώρησε η κουβέντα. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά να την έχω στην ομάδα μου και θα ήθελα να δω την Ελένη να παρουσιάζει βραδινό σόου η να την ξαναδώ στην πρωινή ζώνη.