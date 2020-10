Ρόμπερτ Λέισι: Η έχθρα του Ουίλιαμ και του Χάρι είναι απειλή για τη βρετανική μοναρχία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

H ρήξη μεταξύ του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι είναι πολύ χειρότερη απ’ όσο μπορεί να πιστεύει κανείς, ενώ η Μέγκαν είχε φρικτή μεταχείριση από το Παλάτι ισχυρίζεται μεταξύ άλλων ο Ρόμπερτ Λέισι στο ήδη πολυσυζητημένο βιβλίο του «Battle of Brothers: William, Harry and the inside story of a family in tumult» που θα κυκλοφορήσει στις 20 Οκτωβρίου.Φυσικά, ποτάμια μελανιού έχουν χυθεί και αμέτρητες απόψεις έχουν ακουστεί μέχρι τώρα για την κρίση που έφερε ο ερχομός της μιγάδας ηθοποιού στο Μπάκιγχαμ. Όμως όταν τα λόγια αυτά είναι του, ο οποίος θεωρείται ο επίσημος βιογράφος της βασίλισσας Ελισάβετ και είναι ο ιστορικός σύμβουλος της δημοφιλούς σειράς «Στέμμα» στο Netflix, έχουν άλλη βαρύτητα. Σε συνέντευξή του στη «Daily Mail» μάλιστα, ο συγγραφέας προειδοποιεί ότι οι κάκιστες σχέσεις των δυο αδερφών είναι τόσο απειλητικές για τη βρετανική μοναρχία όσο υπήρξε το σκάνδαλο της παραίτησης του βασιλιά Εδουάρδου του 7ου από τον θρόνο το 1936 και ο θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάνα.Όταν το 1977 ο δημοσιογράφος τότε Λέισι έγραφε την πιο πιστή βιογραφία της Βασίλισσας Ελισάβετ που έχει κυκλοφορήσει ποτέ, είχε άψογη συνεργασία με το Παλάτι στο οποίο μάλιστα είχε προσκαλεστεί και για τσάι από τους υψηλά ιστάμενους. Όπως κάνει μέχρι και σήμερα, δεν επέτρεψε κανενός είδους άσκηση βέτο ως προς το περιεχόμενο του βιβλίου του, επέτρεψε όμως να διαβαστούν από τους άμεσα ενδιαφερόμενους μερικά επίμαχα κεφάλαια προτού αυτό κυκλοφορήσει ούτως ώστε, αν υπήρχαν διαφωνίες, να μπορούσαν αν τις λύσουν.όμως, του επιστράφηκε σφραγισμένος. Το Παλάτι δεν ήθελε να μάθει τι γράφει. Γιατί το βιβλίο ονομάζεται «Η Μάχη των Αδερφών» και μιλάει με αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για την έχθρα που βασιλεύει μεταξύ του Πρίγκιπα Ουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι. Η αντίδραση αυτή του παλατιού απέναντι σε έναν μέχρι πρότινος αξιοσέβαστο και έμπιστο συγγραφέα, του οποίου μάλιστα η σύζυγος ήταν μια από τις Κυρίες των Τιμών στην στέψη της Ελισάβετ, λέει πολλά, πιστεύει ο Ρόμπερτ Λέισι.«Όμως ο τίτλος του βιβλίου είναι σωστός και σημαντικός. Όταν άρχισα να ασχολούμαι με αυτή την υποτιθέμενη έχθρα μεταξύ τους, δεν το πίστευα. Νόμιζα ότι ήταν κατασκευάσματα του Τύπου. Δεν ήθελα να το πιστέψω, για να είμαι ειλικρινής. Κανείς δεν θέλει. Όμως σίγουρα υπάρχει. Στην πραγματικότητα είναι χειρότερη απ’ όσο πιστεύει κανείς», λέει ο βιογράφος. «Μερικοί πιστεύουν ότι θα περάσει. Αλλά οι ιστορικοί δεν θα πιστεύουν το ίδιο σε δέκα χρόνια. Αν το χάσμα μεταξύ των δύο αδερφών δεν γεφυρωθεί με κάποιο τρόπο, θα αποτελέσει ένα από τα τραύματα που άλλαξαν τη μοναρχία, όπως η Παραίτηση του 1936 και ο θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Υπάρχει χρόνος να βελτιωθεί η κατάσταση αλλά το Παλάτι δεν έχει την πρόθεση».Για το άλλο βιβλίο που απασχόλησε πολύ πρόσφατα το Παλάτι,, ο Ρόμπερτ Λέισι πιστεύει ότι διηγείται την ιστορία του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ από τη δική τους πλευρά, σύμφωνα με το παραδοσιακό πρωτόκολλο που θέλει τον συγγραφέα να αγιοποιεί τους γαλαζοαίματους και ότι το ζευγάρι σίγουρα καθοδήγησε τους συγγραφείς. Για να το πει διακριτικά, «κάποιες περιγραφές θα μπορούσαν να έχουν βγει μόνο από το στόμα του Χάρι ή της Μέγκαν».Για το δικό του βιβλίο αντίθετα, ο Ρόμπερτ Λέισι πέρασε μήνες μιλώντας με πρόσωπα μέσα από τον κλειστό κύκλο του παλατιού, τα οποία με τη φήμη που διαθέτει δεν δυσκολεύτηκαν να τον εμπιστευτούν- παρότι δεν αποκαλύπτει τα ονόματά τους. Και επιμένει ότι η σχέση μεταξύ των δύο πριγκίπων είναι καθοριστική για το μέλλον της βασιλικής οικογένειας της Μεγάλης Βρετανίας. «Είναι θέμα αξιών, ακόμα και εθνικού φρονήματος. Η ιδέα ενός μοντέρνου βασιλικού καθεστώτος βασίστηκε πάνω σε αυτά τα δύο αδέρφια. Η Μέγκαν το άλλαξε όλο αυτό. Είναι δύσκολη. Διαθέτει μια απίστευτη και επικίνδυνη αυτοπεποίθηση», κατακεραυνώνει ο συγγραφέας τη Δούκισσα του Σάσεξ ρίχνοντας παράλληλα ευθύνες και στο Παλάτι που ποτέ δεν φερόταν καλά στα δευτερότοκα παιδιά του: «Συνέβη με την πριγκίπισσα Μαργαρίτα. Και με τον πρίγκιπα Άντριου. Είναι το κλασικό, ο διάδοχος και αυτός που περισσεύει. Δεν ξέρουν τι να τον κάνουν. Και σίγουρα δεν ήξεραν τι να κάνουν με τη σύζυγό του».Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Daily Mail» στο βιβλίο του αυτό ο Ρόμπερτ Λέισι δεν επιφυλάσσει σε κανέναν ευνοϊκή μεταχείριση. Περιγράφει τον πρώην Δούκα και Δούκισσα του Σάσεξ ως αξιολύπητους, για τον Ουίλιαμ αναφέρει ότι διαθέτει το γονίδιο του καθήκοντος αλλά έχει φοβερά νεύρα και δεν διστάζει να κριτικάρει ακόμα και τη βασίλισσα.πιστεύει ότι βρήκε στη Μέγκαν μία διέξοδο, ένα νέο προορισμό στη ζωή του αφού συνειδητοποίησε ότι κάπου βαθιά υπήρχε κάτι σάπιο στο να είσαι μέλος του βασιλικού καθεστώτος που δεν του ταίριαζε.Οσο για τη Μέγκαν , ο συγγραφέας του περιβόητου βιβλίου αναφέρει: «Υπάρχει μόνο ένας αυτοδημιούργητος εκατομμυριούχος στη βασιλική οικογένεια και αυτή είναι η Μέγκαν Μαρκλ. Αν είχαν κάτσει να συζητήσουν από την αρχή μαζί της, να τη ρωτήσουν ποια είναι τα ενδιαφέροντά της, τα πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά. Έκαναν το λάθος να πιστεύουν ότι είναι ένα συνηθισμένο μέλος του Παλατιού. Ποτέ της δεν θα γίνει, ούτε κι έπρεπε», σχολιάζει ο Ρόμπερτ Λέισι καυτηριάζοντας την αποτυχία του Μπάκιγχαμ να κρατήσει στους κόλπους του τη μιγάδα νεοσύλλεκτη.Προειδοποιώντας ότι η ιστορία του αύριο γράφεται σήμερα, ο Ρόμπερτ Λέισι πιστεύει ότι τα ηνία βρίσκονται περισσότερο στα χέρια του δεύτερου διαδόχου του βρετανικού θρόνου. Όμως, «θέλει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ να καταγραφεί στην ιστορία ως ο βασιλιάς που δεν μπορούσε να κρατήσει την οικογένειά του ενωμένη; Τα ζητήματα αυτά πρέπει να λυθούν με κάποιο τρόπο».