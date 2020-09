Το ραντεβού Κοκλώνη με Κορομηλά: Το δώρο που του έκανε για γούρι

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στα γραφεία του Νίκου Κοκλώνη στην εταιρεία παραγωγής του Barking Well βρέθηκε χθες το απόγευμα η Ρούλα Κορομηλά. Ο παραγωγός ανέβασε στόρι από το γραφείο του όπου βρέθηκε «η καλύτερη παρουσιάστρια που έχει περάσει ποτέ από την Ελληνική τηλεόραση» όπως είπε ο ίδιος, αποκαλύπτοντας το δώρο που του έκανε. Η Ρούλα Κορομηλά, που τα τελευταία χρόνια είχε αποφασίσει να απέχει τηλεοπτικά, χάρισε στον Νίκο Κοκλώνη το ημερολόγιό της από το «Μπράβο», το σόου του Mega που έγραψε τηλεοπτική ιστορία και ολοκληρώθηκε το 1998. Όπως είπε χαρακτηριστικά η αναλοίωτη Ρούλα του το έκανε δώρο «για γούρι». Η συνάντηση εγείρει ερωτηματικά για το αν επίκειται κάποια συνεργασία μεταξύ τους, δεδομένου πως ο Νίκος Κοκλώνης βρίσκεται σε διαδικασία παραγωγής μιας σειράς από ξένα φορμάτ, αλλά και πρωτότυπα κόνσεπτ, με τα πρώτα να είναι προγραμματισμένα να προβληθούν στο OPEN, ενώ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις και με άλλον τηλεοπτικό σταθμό.Πριν λίγες μέρες στις εγκαταστάσεις της Barking Well βρέθηκε και ο Αντώνης Ρέμος που όπως είναι γνωστό βρίσκεται σε συζητήσεις με το Mega για βραδινό σόου μουσικού περιεχομένου –ιδέα που είχε ξεκινήσει από τον Δημήτρη Κοντομηνά για τον Alpha, αλλά πάγωσε με την αλλαγή ιδιοκτησίας του σταθμού. Ο Νίκος Κοκλώνης συνεργάζεται ήδη με τη σύζυγο του ερμηνευτή, Υβόννη Μπόσνιακ, η οποία ετοιμάζεται ολοταχώς για το τηλεοπτικό της ντεμπούτο. Η γοητευτική Υβόννη, που τα τελευταία χρόνια έχει το δικό της επιτυχημένο brand μόδας, θα είναι κριτής στο σόου μόδας Style Me Up, project που βασίζεται σε ξένο φορμάτ, και θα παρουσιάζει η Μαρία Μπακοδήμου στο OPEN, με την ημερομηνία της πρεμιέρας να προγραμματίζεται στο τέλος του Σεπτέμβρη.Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε από τον Κοκλώνη on air στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και ο παρουσιαστής του νέου τηλεπαιχνιδιού Joker, που θα δίνει την ευκαιρία σε κάθε επεισόδιο ένας παίκτης να κερδίσει μέχρι και 30.000 ευρώ. Πολλά είχαν ακουστεί και γραφτεί, αλλά ο Κοκλώνης έκανε την ανατροπή παρουσιάζοντας ως παρουσιαστή τον Αλέξη Γεωργούλη, τον οποίο κατάφερε να «κλέψει» από τον ΑΝΤ1 που δεν είχε προλάβει να ανανεώσει το συμβόλαιό του.Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι πυρετώδεις προετοιμασίες για το Just The 2 Of Us που πέρυσι έκανε τη διαφορά στα Σαββατόβραδα, με τον Κοκλώνη να έχει στο πλευρό του μια επιτροπή με ξεχωριστή χημεία: τη Δέσποινα Βανδή, τη Μαρία Μπακοδήμου, την «τηλεοπτική του σύζυγο» Βίκυ Σταυροπούλου και τον Σταμάτη Φασουλή. Στο J2US φέτος αναμένονται ονόματα-έκπληξη ανάμεσα στους παίκτες. Θα μπορούσε η Ρούλα Κορομηλά να συζητά για έναν ειδικό ρόλο στο J2US ή είναι άλλο το project που συζητά με τον Κοκλώνη;