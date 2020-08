Τα κορίτσια του Κοκλώνη: Η συνεργασία με Καινούργιου και η διάψευση για Κάβουρα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Λίγο μετά τα γενέθλιά του την περασμένη Τρίτη όπου βρέθηκαν πολλοί απο τους συνεργάτες του σε πολύ παρεΐστικη ατμόσφαιρα, ο Νίκος Κοκλώνης μέσα απο μια φωτογραφία με την Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε πως θα είναι συμπαραγωγός της εκπομπής Ευτυχείτε -μια εκπομπή που τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πρόσφατα σημείωσε εντυπωσιακές επιδόσεις και θεωρήθηκε η πιο πετυχημένη της ψυχαγωγικής καθημερινής πρωινής ζώνης, με μέσο όρο πολύ υψηλότερο απο τον μέσο όρο του Open και άκρως «απειλητικό» για τον ανταγωνισμό.«Ένας λόγος που σε αγαπάω είναι για αυτά που δεν φαίνονται πριν σε γνωρίσει κάποιος @katken85. Αυτό δεν θα είναι συμπαραγωγή, θα είναι υπερπαραγωγή», έγραψε ο ίδιος, ενώ και η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε στόρι με τον Νίκο μιλώντας για το ποσό γενναιόδωρος και ξεχωριστός είναι.Λίγο πριν ο Νίκος Κοκλώνης είχε δημοσιεύσει φωτογραφία με την Βίκυ Κάβουρα. Όπως είχε ειπωθεί σε πάνελ πρωινής εκπομπής άλλου σταθμού, η ηθοποιός δεν θα συνέχιζε στο Just the 2 of us την επόμενη σεζόν, πληροφορία που ήταν ανακριβής και ο ίδιος ο Κοκλώνης διέψευσε και μέσω στορι (τότε) και μέσω ποστ (τώρα). Όπως έγραψε: «Αν υπάρχει κάποιο αύριο που δεν θα είμαστε μαζί, είναι κάτι που πρέπει να θυμάσαι για πάντα @kavouravicky_official».Μένει να δούμε αν η Βίκυ, που συζητήθηκε για τις «καυτές» εμφανίσεις της στο j2us, θα επιστρέψει στον ίδιο ή διαφορετικό ρόλο στο σόου.Ο Νίκος Κοκλώνης θα είναι ο παραγωγός και της εκπομπής με την οποία επιστρέφει τηλεοπτικά μετά απο ένα χρόνο η Βίκυ Χατζηβασιλείου, την ένταξη της οποίας στο δυναμικό του ανακοίνωσε χθες το Open.Σύμφωνα με πληροφορίες, η Barking Well έχει αναλάβει την παραγωγή του Style Me Up με την Μαρία Μπακοδήμου, ενός ανατρεπτικού σόου μόδας βασισμένου σε ξένο φορμάτ, ενός καθημερινού τηλεπαιχνιδιού με παρουσιαστή -έκπληξη, της εκπομπής My Greece με τη Δέσποινα Βανδή που ξεκίνησε γυρίσματα στην Κύθνο, καθώς και του Just the 2 of Us, του σόου που εκτίναξε την τηλεθέαση στο prime του open και επιστρέφει τον Οκτώβριο.Ο Νίκος Κοκλωνης θα είναι συμπαραγωγός στις εκπομπές «Ευτυχειτε» με την Κατερίνα Καινούργιου και «Έλα Χαμογέλα» με τη Σίσσυ Χρηστίδου -με την ομάδα του να έχει ήδη κάνει ραντεβού με νέους συνεργάτες για όλα τα σόου που τρέχει. Ήδη στην ομάδα της Barking Well έχει «στρατολογηθεί» ο Κεβόρκ Ντε Σαρκισιάν, επί χρόνια παραγωγός της εκπομπής της Ελένης Μενεγάκη, ο γνωστός floor manager Γιώργος Ασημινάκης, ενώ το Voice μέτρα ήδη μια απώλεια αφού ο μαέστρος Τόνι Κονταξάκης θα είναι στο Just The 2 of Us εγκαταλείποντας το μουσικό σόου που βγαίνει στον ΣΚΑΙ.Έπεται και συνέχεια, καθώς σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλες παραγωγές του ασταμάτητου Κοκλώνη που μοιάζει αποφασισμένος να ανεβάσει ψηλά τον πήχη στις τηλεοπτικές παραγωγές μια εποχή που οι περισσότεροι στον χώρο -σε μια προσπάθεια περικοπών μπάτζετ- μάλλον ρίχνουν παρά ανεβάζουν ποιότητα.