Πρώτο Σάββατο χωρίς J2US: η ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη και τα ενθουσιώδη μηνύματα των τηλεθεατών

Ήταν το πιο σταθερό ραντεβού του Σαββατόβραδου. Έβαζε φωτιά στο τουίτερ, με τους χρήστες του social medium να δίνουν ρεσιτάλ... σχολιασμού, εκτοξεύοντας την τηλεθέαση του Open.Το J2US ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το βράδυ της 11ης Ιουλίου και προχθές το βράδυ ήταν το πρώτο Σάββατο μετά τις 2 Μαΐου -όταν το σόου επέστρεψε μετά την καραντίνα- χωρίς Just the 2 Of Us. O Νίκος Κοκλώνης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το απόγευμα του Σαββάτου έγραψε «Σάββατο βράδυ χωρίς Just the 2 of Us. Τι κάνουμε μέχρι τον Οκτώβριο;», κάνοντας μένσιον την κριτική επιτροπή και ανακοινώνοντας και επίσημα πως το δημοφιλές σόου του BBC επιστρέφει τον Οκτώβριο στο Open.Με τη Δέσποινα Βανδή να του απαντά πως τώρα «διακοπάρουμε», ανανεώνοντας το ραντεβού με το j2us μετά το καλοκαίρι και τον Τρύφωνα Σαμαρά να σχολιάζει πως ήρθε η ώρα του relax, οι ακόλουθοί του γέμισαν το timeline του Νίκου Κοκλώνη με ενθουσιώδη μηνύματα πως θέλουν το σόου έστω σε επανάληψη καθώς δεν έχουν κάτι άλλο να δουν από τότε που ολοκληρώθηκε, ενώ πολλοί εκδήλωσαν ένθερμα την αγάπη τους στον παρουσιαστή που φέτος κέρδισε τις εντυπώσεις με την αμεσότητα και το χιούμορ του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως με την προσωπικότητα του τους έχει κλέψει την καρδιά. Μάλιστα κάποιοι ζήτησαν από τον Νίκο Κοκλώνη να υπάρξει σόου και την Κυριακή!