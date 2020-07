Το κεντημένο στο Λονδίνο σακάκι που φόρεσε ο Νίκος Κοκλώνης στον τελικό του “Just the 2 of Us”

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Είναι πραγματικά ευχάριστο το γεγονός, πως μια τόσο μεγάλη παραγωγή, μπόρεσε και προσφέρε ένα συνεχές course σωστού styling με χειρουργικής ακρίβειας extreme πινελιές, που πάραυτα ήταν ικανές να διχάσουν το νεανικό κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ψυχαγωγώντας παράλληλα και αθώα, το κοινό του.Οι πολυάριθμοι πραγματικά celebrities παρέλασαν, όλοι στο τελευταίο επεισόδιο και παρουσίασαν μια ενδυματολιγική εικόνα, εύκολα ταυτοποιήσημη για τον θεατή.Αυτό που πραγματικά αξίζει να παρατηρήσει κανείς, είναι οι σύγχρονες ενδυματολογικές επιλογές των χορευτών του show, που αποδεικνύει την συνέπεια πρωτίστως στο πρόσωπο του τηλεθεατή και εν συνέχεια τον σεβασμό απέναντι του, προσφέροντας ένα τίμιο, διαφορετικό και υψηλών προδιαγραφών αποτέλεσμα.Φυσικά για όλους εμάς εκτός από τους διαγωνιζόμενους, ενδιαφέρον έχει να παρακολουθήσουμε τι επέλεξε να φορέσει ο δημοφιλής παρουσιαστής στον υπέρλαμπρο τελικό. Δες αναλυτικά το look του παρακάτω:Ο Νίκος Κοκλώνης κατάφερε να μας εκπλήξει ευχάριστα, φορώντας ένα από τα πιο “λαμπερά” και πανάκριβα outfit παγκοσμίως. Επέλεξε ένα σύνολο και παπούτσια σχεδιασμένα από την Sarah Barton για τον οίκο Alexander McQueen. Το εκπληκτικό βασιλικό σακάκι του με τα κεντημένα με silver tone jewels από ημιπολύτιμους λίθους πέτα, είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τον αγαπημένο οίκο. Οι πληροφορίες μας λένε ότι, ήταν ειδική παραγγελία στον λονδρέζικο οίκο μόδας Alexander McQueen και έφτασε λίγες μέρες πριν τον τελικό διασχίζοντας αεροπορικώς, λόγο covid, όλη την Ευρώπη. Την εμφάνιση του συμπλήρωνε ένα ρολόι Rolex Oyster Perpetual σε pink gold, old fashion μοντέλο του 1946, από το Ora Kessaris.Συγχαρητήρια φυσικά αξίζουν και στους στιλίστες του, Ηλία Μιχαλόλια και Χάρη Γκοτζαμανίδη για την ιδιαίτερα σύγχρονη για την ελληνική τηλεόραση, προσέγγιση για όλες τις εμφανίσεις του παρουσιαστή στο J2US. Το makeup του παρουσιαστή επιμελήθηκε η Κική Αϊβάζη και hairstyling ο Βασίλης Μπουλούμπασης.