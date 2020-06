Ρίτα Γουίλσον - Χρήστος Μάστορας: Η καινούργια online συνάντησή τους

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Περίπου ένα χρόνο μετά την on stage συνάντησή τους στη sold out συναυλία τηςστο, στο, όπου προσκάλεσε τον Χρήστο Μάστορα στη σκηνή και παρουσίασαν το «Let Me Be» για πρώτη φορά στο κοινό, οι δύο καλλιτέχνες συναντήθηκαν εκ νέου στο ίδιο σημείο.Αυτή τη φορά, ο frontman του συγκροτήματος Μέλιsses προσκάλεσε την ελληνικής καταγωγής Αμερικανίδα τραγουδίστρια και σύζυγο τουνα τραγουδήσουν μαζί, κατά τη διάρκεια της ξεχωριστής online εκπομπής που έκαναν οιτο βράδυ της Κυριακής στο πλαίσιο του φετινούΜέσω video αυτή τη φορά, οι δύο καλλιτέχνες ένωσαν τις φωνές τους και ερμήνευσαν το «Let Me Be» στην acoustic version του.