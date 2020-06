Καλοκαιρινές γευστικές αποδράσεις στην πόλη!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Για τους λάτρεις του ήλιου και της θάλασσας, το νέο pop up κατάστημα TGI Fridays™ στο Varkiza Resort , είναι έτοιμο να σας υποδεχθεί για cocktailing by the beach! Με φόντο το γαλάζιο του Σαρωνικού και την αμμουδερή ακτή της Βάρκιζας, τα TGI Fridays™ έχουν δημιουργήσει το ιδανικό σκηνικό για απολαυστικά summer days & nights δίπλα στη θάλασσα.Ανανεωμένες γεύσεις έρχονται για να μεταφέρουν την αύρα των παραλιών του Μεξικό, όπως τα πολύχρωμα burritos, με γεύσεις κοτόπουλο, pulled pork με Tennessee glaze και veggie με φρέσκο guacamole. Quesadillas και Tacos που θα σας κάνουν να αναφωνήσετε Viva la Mexico! Μοναδικά burgers από 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά και το δημοφιλές Jack Daniel's® Grill με την αυθεντική Jack Daniel's® sauce. Τα δροσερά και γεμάτα θρεπτικά συστατικά Superfood Bowls, προσφέρουν μια εναλλακτική πρόταση, με υψηλή διατροφική αξία και εξίσου λαχταριστή γεύση.Μην παραλείψετε να συνδυάσετε τις αγαπημένες σας γεύσεις με τα εμπνευσμένα cocktails που ετοιμάζονται από τους έμπειρους Fridays™ bartenders, όπως το Caribbean Rum Punch με τροπικό μάνγκο, passion fruit και ρούμι, θα σας ταξιδέψει στις ακτές της Καραϊβικής. Ενώ η Spicy Pineapple Margarita με φρέσκο χυμό lime, σπιτικό jalapeño-pineapple syrup και τεκίλα, θα φέρει την παραλία του Κανκούν στο ποτήρι σας.Αν θέλετε να παραμείνετε στην πόλη, μπορείτε να αποδράσετε σε μια από της εξωτερικές αυλές των καταστημάτων τους. Ξεκινώντας από τα βόρεια προάστια, το κατάστημα της Κηφισιάς , αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς των TGI Fridays, θα σας δροσίσει τις ζεστές ημέρες και νύχτες του καλοκαιριού με την μοναδική του αυλή, ενώ στα νότια προάστια το κατάστημα της Γλυφάδας , συνδυάζει τον αέρα των κοντινών παραλιών με την εύκολη πρόσβαση στην πόλη. Αν θέλετε να απολαύσετε το cocktail σας ή το γεύμα σας με θέα την Μαρίνα, το κατάστημα του Φλοίσβου είναι το ιδανικό hot spot.Ραντεβού λοιπόν στα TGI Fridays™ στο νέο pop-up κατάστημα στο Varkiza Resort Yabanaki Beach ή σε ένα από τα αγαπημένα σας καταστήματα για μια μεξικάνικη βραδιά ή μια αυθεντική αμερικάνικη εμπειρία, παρέα με τα αγαπημένα Fridays Cocktails, εκεί που κάθε μέρα είναι Παρασκευή!