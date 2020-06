Just the 2 of Us: o Κοκλώνης σάρωσε και στην Κύπρο φέρνοντας την πρωτιά στο Omega

Πρωτιά στους πίνακες τηλεθέασης και στην Κύπρο έφερε το Just the 2 of Us. To σόου του Νίκου Κοκλώνη που προβάλλεται μέσα απο τη συχνότητα του Omega, ήταν για μια ακόμα φορά ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Σαββατόβραδου, με τα νούμερα να φτάνουν σε τέταρτο το 18,5%, τερματίζοντας με άνεση στην πρώτη θέση της ζώνης προβολής του.