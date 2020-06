Άντζελα Δημητρίου: Έβαλε «φωτιά στο Σαββατόβραδο» του J2US

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με καλεσμένη τηνπροβλήθηκε το Just The 2 of Us χθες βράδυ από τη συχνότητα του. Η Lady του ελληνικού τραγουδιού βρέθηκε στη σκηνή του celebrity talent show, μετά την «πολυσυζητημένη» πρόταση συμμετοχής της στην κριτική επιτροπή του show.Στην πρώτη της εμφάνιση, τραγούδησε τοσε ντουέτο με τον παρουσιαστήο οποίος ανέλαβε την αραβική εκτέλεση.είπε με νόημα η ίδια, προσθέτοντας: «Σας βλέπω ανελλιπώς τα Σάββατα, κάθε Σάββατο και έχω ξεχωρίσει κάποια ζευγάρια. Την Κόνι με τον Τάσο, που μου αρέσουν πάρα πολύ και επίσης τον Κώστα Καραφώτη που είναι πάρα πολύ καλός. Δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο καλός ο Τρύφωνας γιατί ό,τι κι αν κάνει, είναι must».Στο δεύτερο μέρος της εμφάνισής της, ερμήνευσε πολλές από τις επιτυχίες της, ξεσηκώνοντας παίκτες, κριτές και τηνα χορεύει τσιφτετέλι.