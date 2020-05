Σάββατο βράδυ με J2US: Ποιος δάκρυσε on stage και η δήλωση που έχει ανησυχήσει παρουσιαστή και παραγωγή

To βράδυ του Σαββάτου, το Just The 2 of Us επέστρεψε στους τηλεοπτικούς δέκτες μετά από ενάμιση σχεδόν μήνα, μονοπωλώντας το ενδιαφέρον στα social media, ως νο1 trend στο ελληνικό twitter και νο36 στην παγκόσμια κατάταξη, με περισσότερα από 12.500 tweets, περισσότερα από ότι στην πρεμιέρα!