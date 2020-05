Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Νίκου Κοκλώνη στο 4ο J2US. Όλες οι λεπτομέρειες!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

To 4o επεισόδιο του Just the 2 of Us αποτελεί πλέον παρελθόν. Μεγάλος χαμένος της βραδιάς ήταν ο Γιάννης Δρυμωνάκος, που μαζί με την Χρύσπα δεν κατάφεραν να εντυπωσιάσουν τους κριτές και σε συνδυασμό με την ψήφο του κοινού να κερδίσουν το εισιτήριο για το 5ο επεισόδιο. Ωστόσο, εμείς δεν θα σε ζαλίσουμε με τα gossip του δημοφιλούς τηλεοπτικού σόου, τους ηττημένους και τους κερδισμένους, αλλά με όλες τις λεπτομέρειες για το outfit του παρουσιαστή και το στυλ του.Ο Νίκος Κοκλώνης έχει το χάρισμα να φοράει τα ρούχα. Όχι να τον φοράνε. Είναι η προσωπικότητά του, το βλέμμα του και η κίνησή του που αναδεικνύουν το σύνολο. Διαλέγει πάντα κοστούμια σε κλασική γραμμή και κυρίως σκουρόχρωμη απόχρωση, όπως έκανε και στο 4ο J2US. Φόρεσε ένα σύνολο του Berluti, μαύρο σταυρωτό κοστούμι και μεταξωτό πουκάμισο σε έντονα χρωματιστά print, του πιο πολυτελούς σπιτιού αντρικής μόδας. Τα Berluti υπάρχουν από το 1895 και είναι τα αγαπημένα ρούχα του Timothee Chalamet. Ο Alain Delon, ο Andy Warhol, αλλά και ο Frank Sinatra υπήρξαν πελάτες του. Ο Kris Van Assche, σημερινός δημιουργικός διευθυντής του Berluti, επέλεξε να ξεκινήσει το πρόσφατο σόου του με το ίδιο αυτό look, με το οποίο ο Νίκος Κοκλώνης και οι επί χρόνια συνεργάτες και στυλίστες του Ηλίας Μιχαλόλιας και Χάρης Γκοτζαμανίδης επέλεξαν να παρουσιάσει το εντυπωσιακό τραγουδιστικό διαγωνιστικό σόου. Όπως πάντα το grooming του παρουσιαστή επιμελήθηκε η Κική Αϊβάζη.