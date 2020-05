Βαγγέλης Γερασίμου: Ο σύντροφος του Φώτη Σεργουλόπουλου αποδείχθηκε «Αλεπού»

«Δεν το περίμενα ότι θα κερδίσω με τίποτα. Ακόμα και εδώ που έφτασα, δεν περίμενα να φτάσω γιατί δεν είχα την πίστη που έπρεπε να έχω στον εαυτό μου., περισσότερο από τον πατέρα μου, που την είχε χάσει προς το πρόσωπό μου. Και γενικά από τους φίλους μου και την οικογένειά μου... Με θεωρούσαν πάντα ένα αδύναμο παιδί που δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Με το σημερινό, πιστεύω να τους αποδείξω ότι έκαναν λάθος (...) Νιώθω τη μοίρα μου να αλλάζει μετά τη σημερινή μέρα. Κάνω δύο δουλειές, και στο καζίνο- κρουπιέρης, και στο ξενοδοχείο- μάγειρας, για να βγάζω περισσότερα χρήματα. Ήταν πολύ δύσκολη η ζωή για μένα μέχρι τώρα. Ελπίζω να αλλάξει προς το καλύτερο»Ήταν Κυριακή 30 Μαΐου 2010 και ο 30χρονος τότε σεφ με δάκρυα στα μάτια-σχεδόν σοκαρισμένος στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Παταγονία- σήκωνε στα χέρια του την ελληνική σημαία και το έπαθλο του νικητή στο reality επιβίωσηςπου πρόβαλλε το. Είχε πολύ μεγαλύτερη όρεξη από άλλους» δήλωνε την επομένη, καλεσμένος στον «Όμορφο Κόσμο το πρωί», οπου ήταν ο παρουσιαστής τότε του Survivor. Οι περισσότεροι από τους 18 συμμετέχοντες παίκτες που ήταν χωρισμένοι σε δύο ομάδες, στους Κόνδορες και στις Αλεπούδες –ο Βαγγέλης Γερασίμου ανήκε στη δεύτερη ομάδα- είχαν βρει την ιδανική ευκαιρία για να ξεκινήσουν τηλεοπτική καριέρα, μετά το τέλος του παιχνιδιού. Ο Βαγγέλης ήταν ανάμεσα σε αυτούς.Η τηλεόραση, η δημοσιότητα, η προβολή άγγιζε τη δική του «λάμψη της ματαιοδοξίας» και τον έφερνε πιο κοντά στα άπιαστα όνειρά του.Δείτε στο βίντεο απόσπασμα από τον τελικό τουΓεννημένος στην Καλαμάτα στις 16 Απριλίου του 1980, έζησε και μεγάλωσε στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα μέχρι τα 20 του χρόνια. Όταν επέστρεψε από φαντάρος, συνέχισε να δουλεύει στη Family Pizza, την πιτσαρία που είχε ο πατέρας του εκεί, στη αρχή ως σερβιτόρος, μετά delivery, στην κουζίνα, σε όλα τα πόστα. Πάντα όμως έψαχνε έναν τρόπο για να ρισκάρει με καινούργιες εμπειρίες.Στις ταινίες που είχε δει, οι σκηνές σε καζίνο είχαν πάντα μια διαφορετική αίγλη στα μάτια του. Φάνταζαν κοσμοπολίτικες και λαμπερές. Μάρκες, χαρτιά, ρουλέτα, χρήματα, πολλά χρήματα και πλούσιοι πελάτες γύρω από τα τραπέζια. Κάπως έτσι, χωρίς να το πολυσκεφτεί έκανε αίτηση και βρέθηκε να δουλεύει κρουπιέρης στο Καζίνο Λουτρακίου. Όμως η πραγματικότητα δεν έχει σχέση με το σινεμά. Το Λουτράκι δεν είναι Μόντε Κάρλο και οι τζογαδόροι δεν είναι πάντα κομψοί εκατομμυριούχοι που θέλουν να σκοτώσουν τον χρόνο τους μπροστά σε μια ρουλέτα.Ο ίδιος καταλαβαίνει, αν και κάπως αργά, ότι κυρίως έχει να κάνει με εξαρτημένους στον τζόγο τύπους, που θέλουν να πιάσουν την καλή, αλλά τελικά δεν προλαβαίνουν να ρεφάρουν. Δεν απογοητεύεται. Αντέχει., αφού πλέον έχει καταλάβει ότι η δημιουργική του εκδοχή είναι στην κουζίνα. Τρεις μέρες είναι κρουπιέρης στο καζίνο και τις άλλες μαγειρεύει στην Αθήνα, σε catering, σε ξενοδοχεία, σε πριβέ καλέσματα, σε εταιρείες που κάνουν τραπέζια στους καλούς πελάτες τους.Όμως και πάλι κάτι ψάχνει.. Θέλει να ζήσει αυτό που βλέπει στις σελίδες των lifestyle περιοδικών. Θέλει να μπει μέσα σε αυτό τον κόσμο. Θέλει να γίνει διάσημος. Η τηλεόραση είναι το κρυφό του απωθημένο. Παρουσιαστής. Μια εκπομπή μαγειρικής, ιδανικά. Παρακολουθεί σεμινάρια στον ΑΝΤ1, πηγαίνει στο στοστον Alpha αλλά δεν περνάει στο casting, μέχρι που βλέπει στο site του Mega ότι ψάχνουν παίκτες για το Survivor. Kάνει αίτηση.Στο casting που πηγαίνει, ξέρει ότι δεν είναι και ο καλύτερος στα extreme sports που απαιτούνται, ξέρει ότι δεν έχει την ιδανική φυσική κατάσταση για να ανταποκριθεί στις δύσκολες συνθήκες επιβίωσης, αλλά όταν τον ρωτάνε «Γιατί πρέπει να σε πάρουμε;»απαντάει εκείνος.Μπορεί και να μην είναι η ψυχή της παρέας, είναι συνήθως πιο cool και βαριεστημένος, αλλά έχει πάντα αυτή την επικοινωνιακή χαρά του ανθρώπου που αγαπά τη ζωή, είναι εξωστρεφής, διαθέσιμος και δεν πέφτει στα μεγάλα σκοτάδια του εύκολα. Το πείσμα του όμως είναι το πιο δυνατό όπλο του. Οι κακουχίες, η πείνα, η βρωμιά, το αδιανόητο κρύο στην Παταγονία τον κάνουν να πεισμώσει ακόμη πιο πολύ για τη νίκη. Και τελικά, αυτός που οι φίλοι του γελούσαν μόλις τους είπε «Φεύγω για το Survivor», καθώς κανείς δεν πίστευε ότι θα γυρίσει νικητής- εκτός από τη μικρή ανιψιά του, την Άρτεμη- γυρνά νικητής. Και εκατομμυριούχος. Το έπαθλο που έχει να εισπράξει έχει ονομαστική αξία. Επιτέλους, έχει ένα χρυσό δίκτυ προστασίας για να ζήσει το παραμύθι του.Κάπου εκεί μπαίνει στη ζωή του ο Φώτης Σεργουλόπουλος . Έχει μετακομίσει πλέον από το Mega στο Star και παρουσιάζει κάθε απόγευμα με τηΟι κοινές παρέες δεν αργούν να τους φέρουν σε επαφή. Ο Βαγγέλης έχει εντείνει τις κοσμικές εξόδους του, ανταποκρίνεται σε glam καλέσματα, προσπαθεί να εξαργυρώσει τη δημοσιότητα από το reality επιβίωσης αλλά είναι ένας celebrity με ημερομηνία λήξης. Ο έμπειρος και χορτασμένος από δημοσιότητα Φώτης Σεργουλόπουλος είναι ένας από εκείνους που τον συμβουλεύουν να επενδύσει εύστοχα και με προοπτική τα χιλιάδες ευρώ που του έχουν έρθει ουρανοκατέβατα. Έτσι κι αλλιώς, αν και μετρούσε το οικονομικό ρίσκο, ο Βαγγέλης ήθελε να ανοίξει κάτι δικό του, ένα εστιατόριο. Και κάπως έτσι αποφασίζουν να συνεταιριστούν μαζί με τον Κώστα Σκουλικαράκη ανοίγοντας ένα μαγαζί στο gay friendly Γκάζι που γρήγορα γίνεται talk of the town.Το, η Αθήνα καίγεται από τα δακρυγόνα, έχει υπογραφεί το δεύτερο μνημόνιο και η Patricia Field, η εκκεντρική φίλη του Φώτη Σεργουλόπουλου που εκτινάσσεται στη διασημότητα όταν ντύνει τις ηρωίδες του Sex & the City, κάνει ένα μεγάλο υπερκοσμικό πάρτι για τα 70ά της γενέθλια. Όσο επεισοδιακή είναι η πρώτη νύχτα λειτουργίας του, άλλο τόσο κατακόρυφα επιτυχημένη είναι η συνέχεια αυτού του bar - restaurant που εξελίσσεται σε live club, χωρίς να ανεμίζει τη gay σημαία αλλά με ουρές από gay κοινό στην είσοδο.Σχεδόν άπαντες οι εγχώριοι stars συναντώνται και φωτογραφίζονται στο Shamone, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2014 μετακινούνται στο πανέμορφο διατηρητέο, με κήπο-παράδεισο, τοπου ανοίγουν ο Φώτης και ο Βαγγέλης στην Κηφισιά. Το τελευταίο τους επιχειρηματικό παιδί γεννιέται στις αρχές της φετινής χρονιάς, είναι το αδελφάκι του Shamone στο κέντρο της Αθήνας, τοΑπό εκείνο το βράδυ του Ιανουαρίου του 2011 που οέκανε το τηλεοπτικό του coming out -«Κάνω μια δουλειά η οποία με εκθέτει στον κόσμο, με κάνει να είμαι ανοιχτός και να ενδιαφέρονται για μένα… Δεν θα υπήρχε μεγαλύτερο μαρτύριο από το να κρύβομαι και να λέω ψέματα…» - έσπευσε να ξεκαθαρίσει αργότερα ότι δεν προτίθεται να δίνει λεπτομέρειες, γιατί «Δεν αφορά κανέναν η ζωή μου, για να την κάνω ανάγνωσμα». Έχοντας κοντά του τον Βαγγέλη Γερασίμου, απέκτησε τον γιο του, Γιώργο Σεργουλόπουλο, τον βάφτισε –σκοπίμως κράτησε το Μυστήριο και τους διάσημους προσκεκλημένους μακριά από την περιττή δημοσιότητα- διαμαρτυρήθηκε στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη στην ΕΡΤ, γιατί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται στον σύντροφό του να γίνει ο δεύτερος γονιός του γιου του, αλλά και πάλι δεν ανέφερε το όνομά του., στο instagram μοιράζονται χαρούμενες στιγμές αγκαλιά, στιγμιότυπα από την κοινή ζωή τους, αλλά ο Φώτης, υπερπροστατευτικός daddy και καθοδηγητής του Βαγγέλη, θέλει πάντα να βάζει τα όρια στην αδιακρισία που επιβάλλει η δημοσιότητα. Το παιχνίδι και τους όρους του, τους γνωρίζει και τους διεκδικεί ανατρέποντας ακόμη και τους αστικούς μύθους που διαιωνίζονται. Ο μυστικός γάμος που έχει κάνει, είναι φήμες. Το ‘πε στο Σημείο Συνάντησης στην ΕΡΤ: «Είναι ένας αστικός μύθος που βγήκε από το πουθενά. Και αυτός ο καημένος ο άνθρωπος που χρεώνουν ότι έχω παντρευτεί, θα λέει “Τι μου ‘τυχε στη ζωή μου;”. Αν μπεις στο Google, δεν αναφέρεται το πρόσωπο. Είναι αστικός μύθος. Είναι όπως λένε “Έχω μια φίλη νοσοκόμα και είχε έρθει ο τάδε τραγουδιστής μετά από όργιο”. Όλοι έχουμε αυτή τη γνωστή ξαδέλφη που ήταν νοσοκόμα στα επείγοντα. Δεν είμαι παντρεμένος και δεν πρόκειται να παντρευτώ, τώρα κοντά».Εκτός αν η φίλη νοσοκόμα λάβει το προσκλητήριο…