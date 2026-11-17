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Τα αυτοκίνητα που θα οδηγεί ο νέος James Bond
Τα αυτοκίνητα που θα οδηγεί ο νέος James Bond
Ο Βρετανός ηθοποιός αναλαμβάνει τον ρόλο του «James Bond» και το ερώτημα είναι ποια Aston Martin θα οδηγήσει στις επόμενες περιπέτειές του;
Ο Βρετανός ηθοποιός αναλαμβάνει τον ρόλο του «James Bond» και το ερώτημα είναι ποια Aston Martin θα οδηγήσει στις επόμενες περιπέτειές του;
UPD:
Ο κινηματογραφικός πράκτορας James Bond έχει αλλάξει πρόσωπο αρκετές φορές στα 64 χρόνια της κινηματογραφικής του ιστορίας, όμως υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που παραμένουν άρρηκτα συνδεδεμένα με τον πιο διάσημο μυστικό πράκτορα της μεγάλης οθόνης.
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