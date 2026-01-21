Τηλεθέαση Τρίτης 20.1.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεοραση Τηλεθέαση θεαματικότητες

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τρίτη 20.1.2026

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 7,4 10
Ant1 8,8 10,8
Alpha 12,8 14,4
Star 8,8 8,7
Mega 15,5 14,8
OPEN 4,5 6,3
ΕΡΤ1 3 4,1

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 11,4 19,5
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 4,4 7,4
ALPHA Happy Day 16,9 14,4
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 12,3 18,7
OPEN Ώρα Ελλάδος 12,3 14,2
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 3,6 2,4

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 8,8 16,3
Ant1  Το πρωινό 12,5 15,8
Alpha Super Κατερίνα 11,1 10,8
Star Αλήθειες με τη Ζήνα 9,9 10,9
Mega Buongiorno 14,4 11,8
OPEN  10 παντού 6,2 12,6
ΕΡΤ1  Πρωίαν σε Είδον 1,7 3

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οπου υπάρχει Ελλάδα 3,5 11,1
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 16,2 16,2
Alpha Το σόι σου 15,1 13,2
STAR Master Chef 5,1 4,9
Mega  Δύο ξένοι 10,9 7,9
OPEN  Ώρα για ψυχαγωγία 4,8 3,6
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 1,6 6,5

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 6,9 5,2
ΑNT1 Ρουκ Ζουκ 8,4 9,3
Alpha Deal 18,2 22,2
STAR Cash or trash 12,3 11,6
STAR  Ο τροχός της τύχης 9,1 17,6
Mega Live News 16,5 18
Mega The Chase 14,8 14
OPEN Καθαρές κουβέντες 6,6 9,3
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 6,7 7,3

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 8,8 10,7
ANT1 ANT1 ΝEWS 8,5 7,6
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 14,8 17,1
STAR Star News 10,4 12,5
Mega MEGA Γεγονότα 12,9 13,5
OPEN Open News 7,8 8,8
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 5,7 5

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Ποδόσφαιρο 28,4 29,6
ALPHA Να μ΄αγαπάς 16,2 21,5
ALPHA Αγιος Έρωτας 13,8 19,1
ΑΝΤ1 Ράδιο Αρβύλα 16,1 17,2
ANT1 Grand Hotel 9 14,5
ANT1 Γιατί ρε πατέρα 4,8 5,8
STAR Master Chef 14,8 11,8
STAR Ξένη ταινία 6,1 5,8
OPEN  Real View 1,7 2,7
OPEN  Status Quo 3 5,8
ΕΡΤ 1 Καλά θα πάει και αυτό 1,6 1,7
ΕΡΤ 1 Το παιδί 2,3 2,4
ΣΚΑΪ Survivor 10 11,9
ΣΚΑΪ Prime Time 6,2 6
