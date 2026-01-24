Μαρία Κίτσου: Δεν είχα τηλεόραση μέχρι τις Άγριες Μέλισσες, αγόρασα για να βλέπω τα επεισόδια
«Πότε να προλάβεις να δεις τηλεόραση όταν κάνεις 12ωρα γυρίσματα και μετά έχεις είτε παράσταση είτε διάβασμα;», είπε η ηθοποιός
Καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλο ήταν η Μαρία Κίτσου, το βράδυ της Παρασκευής. Η ηθοποιός μίλησε –μεταξύ άλλων– για τη σχέση της με την τηλεόραση, αλλά και για τα οικονομικά δεδομένα της δουλειάς της, με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά Άγριες Μέλισσες.
Όπως εξήγησε, μέχρι τη στιγμή που συμμετείχε στη δημοφιλή παραγωγή δεν είχε καν τηλεόραση στο σπίτι της. «Πότε να προλάβεις να δεις τηλεόραση όταν κάνεις 12ωρα γυρίσματα και μετά έχεις είτε παράσταση είτε διάβασμα;» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως αγόρασε τηλεόραση αποκλειστικά για να παρακολουθεί τα επεισόδια και να δουλεύει πάνω στον ρόλο της.
Η κουβέντα πήρε πιο σατιρική τροπή όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε αν πριν από τις Άγριες Μέλισσες ήταν… άφραγκη, με τη Μαρία Κίτσου να ξεσπά σε γέλια και να απαντά σκωπτικά: «Γιατί μετά τι; Ότι επειδή πήρα μια τηλεόραση; Θες Ε9;».
«Δεν συζητάμε για οικονομικά εδώ πέρα, εντάξει. Παρ’ όλα αυτά, πόσα έβγαλες από τις Μέλισσες» ρώτησε εν συνεχεία ο παρουσιαστής για να γελάσει, ξανά, η Μαρία Κίτσου και να απαντήσει: «Νομίζω λιγότερα από ό,τι νομίζει ο κόσμος».
Φ.Λ.: Νομίζω ότι έβγαλες περίπου στα 100.000 με 200.000 χιλιάρικα.
M.K.: Την πρώτη σεζόν;
Φ.Λ.: Λάθος επάγγελμα κάνω.
