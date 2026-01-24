Μαρία Κίτσου: Δεν είχα τηλεόραση μέχρι τις Άγριες Μέλισσες, αγόρασα για να βλέπω τα επεισόδια
GOSSIP
Μαρία Κίτσου Άγριες Μέλισσες

Μαρία Κίτσου: Δεν είχα τηλεόραση μέχρι τις Άγριες Μέλισσες, αγόρασα για να βλέπω τα επεισόδια

«Πότε να προλάβεις να δεις τηλεόραση όταν κάνεις 12ωρα γυρίσματα και μετά έχεις είτε παράσταση είτε διάβασμα;», είπε η ηθοποιός

Μαρία Κίτσου: Δεν είχα τηλεόραση μέχρι τις Άγριες Μέλισσες, αγόρασα για να βλέπω τα επεισόδια
12 ΣΧΟΛΙΑ
Καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλο ήταν η Μαρία Κίτσου, το βράδυ της Παρασκευής. Η ηθοποιός μίλησε –μεταξύ άλλων– για τη σχέση της με την τηλεόραση, αλλά και για τα οικονομικά δεδομένα της δουλειάς της, με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά Άγριες Μέλισσες.

Όπως εξήγησε, μέχρι τη στιγμή που συμμετείχε στη δημοφιλή παραγωγή δεν είχε καν τηλεόραση στο σπίτι της. «Πότε να προλάβεις να δεις τηλεόραση όταν κάνεις 12ωρα γυρίσματα και μετά έχεις είτε παράσταση είτε διάβασμα;» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως αγόρασε τηλεόραση αποκλειστικά για να παρακολουθεί τα επεισόδια και να δουλεύει πάνω στον ρόλο της.

Η κουβέντα πήρε πιο σατιρική τροπή όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε αν πριν από τις Άγριες Μέλισσες ήταν… άφραγκη, με τη Μαρία Κίτσου να ξεσπά σε γέλια και να απαντά σκωπτικά: «Γιατί μετά τι; Ότι επειδή πήρα μια τηλεόραση; Θες Ε9;».

«Δεν συζητάμε για οικονομικά εδώ πέρα, εντάξει. Παρ’ όλα αυτά, πόσα έβγαλες από τις Μέλισσες» ρώτησε εν συνεχεία ο παρουσιαστής για να γελάσει, ξανά, η Μαρία Κίτσου και να απαντήσει: «Νομίζω λιγότερα από ό,τι νομίζει ο κόσμος».

Φ.Λ.: Νομίζω ότι έβγαλες περίπου στα 100.000 με 200.000 χιλιάρικα.

M.K.: Την πρώτη σεζόν;

Φ.Λ.: Λάθος επάγγελμα κάνω.

Δείτε το βίντεο

Κλείσιμο
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης