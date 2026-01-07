Zaf για τον εθνικό τελικό της Eurovision: Το κομμάτι που έστειλα υπήρχε στη συλλογή μου, δεν γράφτηκε για τον διαγωνισμό
Δεν ήθελα να με βάλω στη διαδικασία να πω ότι «τώρα θα γράψω ένα κομμάτι για τη Eurovision», εξήγησε ο τραγουδιστής
Στη δημιουργία του τραγουδιού «Asteio» με το οποίο κέρδισε το «εισιτήριο» για τον εθνικό τελικό της Eurovision αναφέρθηκε ο Zaf.
Ο τραγουδιστής που είναι ανάμεσα στους 28 φιναλίστ που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον διαγωνισμό τραγουδιού διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι δεν γράφτηκε αποκλειστικά για την περίσταση, αφού δεν ήθελε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αντιθέτως, υπήρχε ήδη στη συλλογή του.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, ο Zaf επισήμανε: «Δεν ήθελα να με βάλω ποτέ στη διαδικασία να πω ότι “τώρα θα γράψω ένα κομμάτι για τη Eurovision”, γιατί κάπως δεν δουλεύει πολύ αυτό. Ήθελα να είναι ένα κομμάτι το οποίο, αν ήταν το κομμάτι με ενέπνεε γι’ αυτό, να ήταν αυτό που θα επέλεγα για τη Eurovision. Έτσι και έγινε. Αυτό το κομμάτι υπήρχε στη συλλογή μου, δεν γράφτηκε τώρα για τη Eurovision. Δεν μοιάζει με τίποτα δικό μου και έχει επιρροές από άλλα πράγματα».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής τόνισε πως δεν είναι βέβαιος ότι η αναγνωρισιμότητα που απολαμβάνει σε σύγκριση με κάποιους άλλους υποψηφίους θα τον αναδείξει νικητή. Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Πιστεύω πως ο κόσμος πραγματικά θα ψηφίσει το καλύτερο τραγούδι κατά τη γνώμη του και αυτό είναι όμορφο, γιατί κάθε άνθρωπος έχει πολύ διαφορετική οπτική στο πως βλέπει τα πράγματα. Θα δούμε πως θα γίνει. Δεν ξέρω αν έχω προβάδισμα ή αν με βοηθάει η αναγνωρισιμότητα, σίγουρα έχω τον κόσμο μου που με υποστηρίζει και με αγαπάει».
