Μια βραδιά για συνεργάτες και φίλους από την Else Agency για τις γιορτές

Με αφορμή την εορταστική περίοδο, η Else Agency πραγματοποίησε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου μια pre-Christmas εκδήλωση στο George, the Lobby Bar του ξενοδοχείου King George, στο Σύνταγμα. Ο χώρος, γνωστός για τον διαχρονικό του χαρακτήρα, φιλοξενεί συχνά συναντήσεις υψηλής αισθητικής και αποτέλεσε το κατάλληλο περιβάλλον για μια βραδιά αφιερωμένη στη δημιουργική ανταλλαγή ιδεών και την κοινωνική επικοινωνία.Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πελάτες, συνεργάτες και φίλοι της Else Agency, καθώς και επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους, όπως το luxury hospitality, το real estate, την αρχιτεκτονική, τη μόδα, την ομορφιά και τα media. Η παρουσία στελεχών με διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές ανέδειξε τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της εταιρείας και τη σχέση της με τον ευρύτερο χώρο της επικοινωνίας και της δημιουργίας.Η Else Agency, της οποίας ιδρύτρια και CEO είναι η Έλσα Σοϊμοίρημε περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των media και της επικοινωνίας, δραστηριοποιείται από το 2007 στον χώρο του premium marketing και creative publishing. Παράλληλα, αποτελεί σημείο αναφοράς στον χώρο των premium εκδόσεων, δημιουργώντας υψηλής ποιότητας έντυπα και websites, όπως τα Athens Riviera Journal, Private Journal, Myconian Collection Magazine, Andronis και Empiria, YOLO.gr.Η βραδιά λειτούργησε ως σημείο συνάντησης μιας ομάδας επαγγελματιών που συνεργάζονται ή συνδέονται δημιουργικά με την εταιρεία η οποία αξιοποίησε την ευκαιρία για να επαναβεβαιώσει τη φιλοσοφία της γύρω από τη στρατηγική επικοινωνία και το υψηλής αισθητικής περιεχόμενο. Παράλληλα, η εκδήλωση σηματοδότησε το πέρασμα σε μια νέα περίοδο σχεδιασμού και ανάπτυξης, καθώς η Else Agency προετοιμάζει νέα projects της στον τομέα του branding, των εκδόσεων και της ψηφιακής επικοινωνίας, διατηρώντας τον προσανατολισμό της σε στοχευμένες συνεργασίες.Το μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός ζεστού, γιορτινού κλίματος. Ο DJ Χάρης Πάνου, μαζί με τον Αδάμ Τσαρούχη και τους μουσικούς Χαρίλαο Πανταζή στο σαξόφωνο και Θανάση Τερψιόπουλο στο πιάνο, πλαισίωσαν την εκδήλωση με ήχους που συνόδευσαν τις συζητήσεις και τις συναντήσεις των καλεσμένων.