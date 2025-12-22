Μια βραδιά για συνεργάτες και φίλους από την Else Agency για τις γιορτές

Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Με αφορμή την εορταστική περίοδο, η Else Agency πραγματοποίησε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου μια pre-Christmas εκδήλωση στο George, the Lobby Bar του ξενοδοχείου King George, στο Σύνταγμα. Ο χώρος, γνωστός για τον διαχρονικό του χαρακτήρα, φιλοξενεί συχνά συναντήσεις υψηλής αισθητικής και αποτέλεσε το κατάλληλο περιβάλλον για μια βραδιά αφιερωμένη στη δημιουργική ανταλλαγή ιδεών και την κοινωνική επικοινωνία.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πελάτες, συνεργάτες και φίλοι της Else Agency, καθώς και επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους, όπως το luxury hospitality, το real estate, την αρχιτεκτονική, τη μόδα, την ομορφιά και τα media. Η παρουσία στελεχών με διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές ανέδειξε τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της εταιρείας και τη σχέση της με τον ευρύτερο χώρο της επικοινωνίας και της δημιουργίας.
Η Else Agency, της οποίας ιδρύτρια και CEO είναι η Έλσα Σοϊμοίρη (Στη φωτογραφία από δεξιά Έλσα Σοϊμοίρη, Κατερίνα Τοπούζογλου, Παναγιώτης Σωπιάδης, Ζωή Πυθαρούλη, Έφη Αλεξανδρόγλου, Λευτέρης Τσαναής) με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των media και της επικοινωνίας, δραστηριοποιείται από το 2007 στον χώρο του premium marketing και creative publishing. Παράλληλα, αποτελεί σημείο αναφοράς στον χώρο των premium εκδόσεων, δημιουργώντας υψηλής ποιότητας έντυπα και websites, όπως τα Athens Riviera Journal, Private Journal, Myconian Collection Magazine, Andronis και Empiria, YOLO.gr.
Η βραδιά λειτούργησε ως σημείο συνάντησης μιας ομάδας επαγγελματιών που συνεργάζονται ή συνδέονται δημιουργικά με την εταιρεία η οποία αξιοποίησε την ευκαιρία για να επαναβεβαιώσει τη φιλοσοφία της γύρω από τη στρατηγική επικοινωνία και το υψηλής αισθητικής περιεχόμενο. Παράλληλα, η εκδήλωση σηματοδότησε το πέρασμα σε μια νέα περίοδο σχεδιασμού και ανάπτυξης, καθώς η Else Agency προετοιμάζει νέα projects της στον τομέα του branding, των εκδόσεων και της ψηφιακής επικοινωνίας, διατηρώντας τον προσανατολισμό της σε στοχευμένες συνεργασίες.
(Η ισχυρή ομάδα της Else Agency. Πάνω από αριστερά Έλφη Αλεξανδρόγλου, Δέσποινα Σαμψών, Σταυρίνα Βασιλάκη, Λία Γαλανού, Έλσα Σοϊμοίρη, Θωμαϊς Αδάμη και Έφη Τζάτζιου. Κάτω Άρτεμις Ραυτοπούλου, Μαριάνθη Καραδέρογλου και Τζίνα Νικολίνα)
Το μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός ζεστού, γιορτινού κλίματος. Ο DJ Χάρης Πάνου, μαζί με τον Αδάμ Τσαρούχη και τους μουσικούς Χαρίλαο Πανταζή στο σαξόφωνο και Θανάση Τερψιόπουλο στο πιάνο, πλαισίωσαν την εκδήλωση με ήχους που συνόδευσαν τις συζητήσεις και τις συναντήσεις των καλεσμένων.
(Έλσα Σοϊμοίρη, Ανδρέας Μάνεσης. Στράτος Χατζηδάκης και Πάνος Δεβετζής)
Και ο Λάκης Γαβαλάς
