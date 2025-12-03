ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Συναγερμός στη Χαριλάου Τρικούπη για ύποπτη βαλίτσα έξω από εγκαταλελειμμένο κτήριο

Φέστα για το ατύχημα των Αλειφερόπουλου και Μήλια στη σκηνή: Έγινε μπροστά στα μάτια μου, τρόμαξα πάρα πολύ
Φέστα για το ατύχημα των Αλειφερόπουλου και Μήλια στη σκηνή: Έγινε μπροστά στα μάτια μου, τρόμαξα πάρα πολύ

Οι δύο ηθοποιοί είχαν χτυπήσει τα κεφάλια τους σε τοίχο σκηνικού κατά τη διάρκεια της παράστασης «Festen»

Το ατύχημα που είχαν επί σκηνής ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος και ο Νίκος Μήλιας κατά τη διάρκεια της παράστασης «Festen» περιέγραψε η Γιώτα Φέστα.

Οι δύο ηθοποιοί είχαν χάσει την ισορροπία τους με αποτέλεσμα να χτυπήσουν τα κεφάλια τους σε ένα τοίχο του σκηνικού. Αμέσως η παράσταση διακόπηκε, ενώ ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος και ο Νίικος Μήλιας εξετάστηκαν από γιατρό και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως τα τραύματά τους δεν είναι σοβαρά.

Η Γιώτα Φέστα εξήγησε πώς προκλήθηκε το ατύχημα και τόνισε ότι τρόμαξε, αφού όλα συνέβησαν μπροστά στα μάτια της. Λόγω της έντασης της σκηνής μάλιστα, οι θεατές νόμιζαν πως η άτυχη στιγμή ήταν μέρος της παράστασης. 

Όπως είπε η ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης «Πρωίαν σε είδον», την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου: «Έπεσαν κι οι δύο κι έπαθαν μια ελαφριά διάσειση. Στον Νίκο Μήλια άνοιξε λίγο το κεφάλι του. Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος έπαθε μια διάσειση αρκετά σοβαρότερη από του Νίκου, αλλά τώρα είναι μια χαρά. Σταμάτησε η παράσταση εκείνη την ώρα μπροστά στους θεατές. Και επειδή εκείνη την ώρα υπάρχει αρκετή ένταση, οι θεατές νόμιζαν ότι ήταν αλήθεια. Τρόμαξα πάρα πολύ γιατί έγινε μπροστά στα μάτια μου. Ξεκινάμε πάλι σήμερα μετά από μια εβδομάδα διακοπή».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 20:50


