Φαίη Ξυλά: Είμαι υπέρ του #metoo, οτιδήποτε τοξικό φεύγει για μένα είναι πολύ θετικό
Φαίη Ξυλά: Είμαι υπέρ του #metoo, οτιδήποτε τοξικό φεύγει για μένα είναι πολύ θετικό
Τον χώρο της υποκριτικής τον θεωρώ υπέροχο και όχι ένα μεγάλο κρεβάτι, τόνισε σε άλλο σημείο η ηθοποιός
Για τα αρνητικά σχόλια στα social media, τη σχέση της με τους θαυμαστές της, αλλά και το #metoo μίλησε η Φαίη Ξυλά και αναφέρθηκε στο πώς αντιμετωπίζει η ίδια την κριτική.
Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και αρχικά, αναφέρθηκε στη μητρότητα και τα άγχη που τη βαραίνουν. «Έχω πάρα πολλά άγχη με το παιδί μου, προσπαθώ να του μιλάω, να του εξηγώ, θέλω να έρθει σε εμένα να μιλήσει αν του συμβεί κάτι», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Τέλος, η Φαίη Ξυλά μίλησε για το κίνημα #metoo και τη δικαιοσύνη. «Σέβομαι τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης, σχετικά με το κίνημα #metoo. Είμαι υπέρ του #metoo, ήταν πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη στον χώρο μας. Οτιδήποτε τοξικό φεύγει, για μένα είναι πολύ θετικό. Τον χώρο της υποκριτικής τον θεωρώ υπέροχο και όχι ένα μεγάλο κρεβάτι», τόνισε.
Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και αρχικά, αναφέρθηκε στη μητρότητα και τα άγχη που τη βαραίνουν. «Έχω πάρα πολλά άγχη με το παιδί μου, προσπαθώ να του μιλάω, να του εξηγώ, θέλω να έρθει σε εμένα να μιλήσει αν του συμβεί κάτι», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, μίλησε για τα social media και τα σχόλια που λαμβάνει, εξηγώντας πως αδιαφορεί για την κριτική. «Πολύ σπάνια βλέπω αρνητικά σχόλια στα social media. Επειδή είναι τα προσωπικά μου social media, αν σε κάποιον δεν αρέσω, μπορεί να φάει ένα ωραίο μπλοκ και να μη με ακολουθεί», δήλωσε.
Τέλος, η Φαίη Ξυλά μίλησε για το κίνημα #metoo και τη δικαιοσύνη. «Σέβομαι τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης, σχετικά με το κίνημα #metoo. Είμαι υπέρ του #metoo, ήταν πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη στον χώρο μας. Οτιδήποτε τοξικό φεύγει, για μένα είναι πολύ θετικό. Τον χώρο της υποκριτικής τον θεωρώ υπέροχο και όχι ένα μεγάλο κρεβάτι», τόνισε.
Ειδήσεις σήμερα:
Η δεύτερη ανάγνωση της «Ιθάκης»: Το περιστέρι και ο Ιερώνυμος, ο διχασμός ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ και η Μπέττυ
Τέσσερις νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια
Θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα: ΙΧ εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε πεζούς - 1 νεκρός
Η δεύτερη ανάγνωση της «Ιθάκης»: Το περιστέρι και ο Ιερώνυμος, ο διχασμός ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ και η Μπέττυ
Τέσσερις νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια
Θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα: ΙΧ εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε πεζούς - 1 νεκρός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα