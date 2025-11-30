Μαρία Κορινθίου: Έχω δει πολλή τοξικότητα και προτίμησα να προφυλάξω την ψυχική μου γαλήνη και ηρεμία
Μαρία Κορινθίου: Έχω δει πολλή τοξικότητα και προτίμησα να προφυλάξω την ψυχική μου γαλήνη και ηρεμία
«Δεν θέλω άγχος στη ζωή μου, φασαρία, ψιθύρους» πρόσθεσε
Στη διαδρομή της στον χώρο της υποκριτικής, αλλά και στις αξίες που καθορίζουν τη ζωή της σήμερα αναφέρθηκε η Μαρία Κορινθίου. Η ηθοποιός εμφανίστηκε πιο σίγουρη από ποτέ να μιλά για τον εαυτό της, επισημαίνοντας ότι πλέον γνωρίζει καλά ποια είναι και τι ζητά από τη ζωή της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν θέλει άγχος, εντάσεις, «ψιθύρους» και φασαρία, αλλά επιδιώκει κυρίως την ηρεμία και την εσωτερική της γαλήνη, δείχνοντας πως βρίσκεται σε μια φάση ωριμότητας και ξεκαθαρίσματος προτεραιοτήτων.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Weekend Live», σημείωσε πως είναι πλέον, πιο σίγουρη από ποτέ για τον εαυτό της. «Δεν θέλω άγχος στη ζωή μου, φασαρία, ψιθύρους», είπε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε πως πλέον, προσπαθεί να βάλει σε μία τάξη.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Μαρία Κορινθίου ξεκαθάρισε τη θέση της υπογραμμίζοντας πως δεν αποδέχεται αυτή τη λογική και δήλωσε ανοιχτά ότι θεωρεί τον εαυτό της πατριώτισσα, τονίζοντας πως αγαπά τη χώρα της και δεν διστάζει να το λέει. «Δυστυχώς στις μέρες μας θεωρείται αρνητικό να δηλώνεις ότι αγαπάς την πατρίδα σου, ότι είσαι περήφανη για την πατρίδα σου και μπορεί να κατηγορηθείς ότι είσαι εθνικιστής. Εγώ είμαι πατριώτισσα. Αγαπάω την Ελλάδα, αγαπάω την χώρα μου», σημείωσε.
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι κατά καιρούς έχει δεχθεί προτάσεις να ασχοληθεί με την πολιτική, μάλιστα περισσότερες από μία. Παραδέχτηκε ότι υπήρξε στιγμή που σκέφτηκε σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνει αυτό το βήμα, ωστόσο, όπως εξήγησε, τελικά αποθαρρύνθηκε από την εικόνα έντονης τοξικότητας που διέκρινε στον χώρο. Έτσι, αποφάσισε να μην προχωρήσει, δίνοντας προτεραιότητα στην ψυχική της υγεία, την ισορροπία και την ηρεμία της ζωής της.
«Μου έχουν γίνει προτάσεις για να πολιτευτώ, αρκετές θα μπορούσα να πω. Υπήρξε κάποια στιγμή που το σκέφτηκα εντόνως αλλά μετά είδα πάρα πολλή τοξικότητα και προτίμησα να προφυλάξω την ψυχική μου γαλήνη και ηρεμία», είπε.
