Σοφία Καζαντζιάν για Μάριο Ιορδάνου: Η ψυχή του είναι κάτι αδιανόητο, νιώθω ευγνωμοσύνη που έχω αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μου
Δεν έχω τη διάθεση κι ενέργεια για οτιδήποτε μου πάρει πολύτιμο χρόνο από εκείνον, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για τη ζωή της, τη σχέση της με τον Μάριο Ιορδάνου και τον τρόπο με τον οποίο οι δύο τους πορεύονται μαζί όλα αυτά τα χρόνια μίλησε η Σοφία Καζαντζιάν. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη συναισθηματική ασφάλεια που αισθάνεται στο πλευρό του συντρόφου της και στο πώς η κοινή τους διαδρομή βασίζεται στη συνειδητή επιλογή.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», η Σοφία Καζαντζιάν μίλησε για την ευγνωμοσύνη που νιώθει για τον άνθρωπο που έχει δίπλα της, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση τους αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή της. «Νιώθω τέτοια ευγνωμοσύνη που έχω αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μου και πραγματικά δεν έχω τη διάθεση κι ενέργεια για οτιδήποτε μου πάρει πολύτιμο χρόνο από εκείνον. Δεν τσακώνομαι και το ίδιο ο Μάριος», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τον σύντροφό της, λέγοντας: «Είναι ο ιδανικός άνθρωπος που θέλω να απευθύνομαι. Η ψυχή του είναι κάτι αδιανόητο. Ο Μάριος με ξεφόβισε».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς έχουν καταφέρει να συνδυάσουν την προσωπική αυτονομία με τη συντροφικότητα, τονίζοντας ότι η δική τους σχέση βασίζεται σε μια καθημερινή και συνειδητή επιλογή να είναι μαζί. «Έχουμε βρει τη φόρμα να είμαστε αυτόνομοι και μαζί. Μπορούμε να λειτουργούμε και χώρια, αλλά είμαστε μαζί από επιλογή καθημερινά. Όσο συνεχίζει η επιλογή, συνεχίζει κι αυτή η πορεία μεταξύ μας. Νιώθω αυτόνομη, αλλά νιώθω και τον Μάριο κοντά μου. Είμαστε δύο μοναξιές που ενωθήκαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.
