Σοφία Καζαντζιάν για Μάριο Ιορδάνου: Η ψυχή του είναι κάτι αδιανόητο, νιώθω ευγνωμοσύνη που έχω αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μου
GOSSIP
Μάριος Ιορδάνου Σοφία Καζαντζιάν

Σοφία Καζαντζιάν για Μάριο Ιορδάνου: Η ψυχή του είναι κάτι αδιανόητο, νιώθω ευγνωμοσύνη που έχω αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μου

Δεν έχω τη διάθεση κι ενέργεια για οτιδήποτε μου πάρει πολύτιμο χρόνο από εκείνον, πρόσθεσε η ηθοποιός

Σοφία Καζαντζιάν για Μάριο Ιορδάνου: Η ψυχή του είναι κάτι αδιανόητο, νιώθω ευγνωμοσύνη που έχω αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μου
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Για τη ζωή της, τη σχέση της με τον Μάριο Ιορδάνου και τον τρόπο με τον οποίο οι δύο τους πορεύονται μαζί όλα αυτά τα χρόνια μίλησε η Σοφία Καζαντζιάν. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη συναισθηματική ασφάλεια που αισθάνεται στο πλευρό του συντρόφου της και στο πώς η κοινή τους διαδρομή βασίζεται στη συνειδητή επιλογή.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», η Σοφία Καζαντζιάν μίλησε για την ευγνωμοσύνη που νιώθει για τον άνθρωπο που έχει δίπλα της, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση τους αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή της. «Νιώθω τέτοια ευγνωμοσύνη που έχω αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μου και πραγματικά δεν έχω τη διάθεση κι ενέργεια για οτιδήποτε μου πάρει πολύτιμο χρόνο από εκείνον. Δεν τσακώνομαι και το ίδιο ο Μάριος», σημείωσε.

Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς έχουν καταφέρει να συνδυάσουν την προσωπική αυτονομία με τη συντροφικότητα, τονίζοντας ότι η δική τους σχέση βασίζεται σε μια καθημερινή και συνειδητή επιλογή να είναι μαζί. «Έχουμε βρει τη φόρμα να είμαστε αυτόνομοι και μαζί. Μπορούμε να λειτουργούμε και χώρια, αλλά είμαστε μαζί από επιλογή καθημερινά. Όσο συνεχίζει η επιλογή, συνεχίζει κι αυτή η πορεία μεταξύ μας. Νιώθω αυτόνομη, αλλά νιώθω και τον Μάριο κοντά μου. Είμαστε δύο μοναξιές που ενωθήκαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τον σύντροφό της, λέγοντας: «Είναι ο ιδανικός άνθρωπος που θέλω να απευθύνομαι. Η ψυχή του είναι κάτι αδιανόητο. Ο Μάριος με ξεφόβισε».

Ειδήσεις σήμερα:

Τράπεζες: Οι τρεις λόγοι που προκάλεσαν τα προβλήματα στα συστήματα e-banking - Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό η δυσλειτουργία

«Αρπακτικό με στολή»: Το μεγαλύτερο σεξουαλικό σκάνδαλο στην ιστορία του στρατού των ΗΠΑ - Γυναικολόγος βιντεοσκοπούσε τις εξετάσεις των ασθενών του, έως και 3.000 θύματα

Άγριο έγκλημα στην Ολλανδία: Έπνιξαν την 18χρονη αδερφή τους σε βάλτο επειδή είχε σχέση - Ο πατέρας έδωσε την εντολή για τη δολοφονία
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης