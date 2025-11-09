Η Interamerican έφερε σε πρώτο πλάνο την ανθεκτικότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές
To ντουέτο Μαζωνάκη - Μουζουράκη με το «Άπονη καρδιά» του Πάριου στο Voice
Η αυθόρμητη στιγμή των δυο καλλιτεχνών και η... άγνοια του Χρήστου Μάστορα
Κατά τη διάρκεια της audition του 37χρονου Γιάννη Λιάγκουρη στο «The Voice of Greece», ένα απλό σχόλιο του Χρήστου Μάστορα στάθηκε αφορμή για ένα αυτοσχέδιο ντουέτο ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και τον Πάνο Μουζουράκη.
Ο Γιάννης Λιάγκουρης ανέβηκε στη σκηνή του για να ερμηνεύσει το τραγούδι «Και Ξαφνικά», αποσπώντας αμέσως την προσοχή των coaches. Η ερμηνεία του εντυπωσίασε την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Γιώργο Μαζωνάκη, οι οποίοι γύρισαν τις καρέκλες τους, με τον μόνο που παρέμεινε στη θέση του να είναι ο Πάνος Μουζουράκης.
Η ζεστή φωνή του διαγωνιζόμενου και η συναισθηματική του παρουσία στη σκηνή κέρδισαν επαίνους, ενώ οι τρεις coaches δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους. Λίγο αργότερα, ωστόσο, η ατμόσφαιρα άλλαξε απρόσμενα, όταν ο Χρήστος Μάστορας παραδέχθηκε πως δεν γνώριζε το τραγούδι που μόλις είχε ακούσει.
Η παρατήρησή του στάθηκε η αφορμή για μια αυθόρμητη στιγμή... Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε το μικρόφωνο και είπε ότι θα τραγουδήσει ένα κομμάτι που σίγουρα ο συνάδελφός του δεν γνωρίζει. Αμέσως ξεκίνησε να ερμηνεύει το «Άπονη Καρδιά» του Γιάννη Πάριου.
Στο πλευρό του βρέθηκε ο Πάνος Μουζουράκης, που πήρε κι εκείνος το μικρόφωνο και οι δύο καλλιτέχνες τραγούδησαν εντυπωσιάζοντας τόσο το κοινό όσο και τους υπόλοιπους coaches, με την Έλενα Παπαρίζου και τον Χρήστο Μάστορα.
