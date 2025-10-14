Ο Τάσος Ξιαρχό αντέδρασε σε ερώτηση για τη Μαρίνα Σάττι: «Τη μισώ»

Ο χορογράφος δεν θέλησε να απαντήσει στη δημοσιογράφο και αποχώρησε από το σημείο, μόλις άκουσε το όνομα της τραγουδίστριας