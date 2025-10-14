Ο Τάσος Ξιαρχό αντέδρασε σε ερώτηση για τη Μαρίνα Σάττι: «Τη μισώ»
Ο Τάσος Ξιαρχό αντέδρασε σε ερώτηση για τη Μαρίνα Σάττι: «Τη μισώ»
Ο χορογράφος δεν θέλησε να απαντήσει στη δημοσιογράφο και αποχώρησε από το σημείο, μόλις άκουσε το όνομα της τραγουδίστριας
Αντέδρασε ο Τάσος Ξιαρχό σε ερώτηση που δέχτηκε για τη Μαρίνα Σάττι και αποχώρησε από την κάμερα. Ο γνωστός χορευτής και χορογράφος μίλησε για τη συνεργασία του με τη Ζόζεφιν, για την επανασύνδεσή της με τον Νίνο, ενώ αναφέρθηκε επίσης, στο διαζύγιο της Κόνι Μεταξά με τον Μάριο Καπότση. Ωστόσο, όταν η δημοσιογράφος πήγε να του κάνει μια ερώτηση για τη Μαρίνα Σάττι, εκείνος αρνήθηκε να απαντήσει, ενώ αποχώρησε από το σημείο.
«Δεν μιλάω για τη Μαρίνα Σάττι, τη μισώ», είπε στη κάμερα της εκπομπής «Πρωινό». Στη συνέχεια, μίλησε για την Κόνι Μεταξά και τον Μάριο Καπότση, εξηγώντας πως ο ίδιος δεν θα μπορούσε να ανεχτεί σε καμία περίπτωση να έχουν σχέσεις οι γονείς του με πρώην του. «Είναι λογικό να ενοχλεί την Κόνι η παρουσία του Μάριου Καπότση στο σπίτι, επειδή δουλεύει με τον πατέρα της. Εγώ θα τον είχα κλωτσήσει. Τελικά έφυγε η Κόνι αντί για τον Μάριο», τόνισε.
Δείτε το βίντεο
Για τη συνεργασία του με τη Ζόζεφιν που έληξε, ο χορογράφος εξήγησε τους λόγους, ενώ έκανε και ένα παράπονο, για τον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκε για την αλλαγή αυτή. «Με τη Ζόζεφιν συνεργαζόμαστε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, αλλά στην επόμενη δουλειά δεν θα είμαστε μαζί. Αποφάσισε να κάνει μια αλλαγή, πήρε άλλον, εγώ απολύθηκα. Είχαμε παραδέσει με τη Ζόζεφιν και δεν είχε εξέλιξη όλο αυτό, οπότε νομίζω η αλλαγή θα της δώσει άλλο αέρα. Μου το ανακοίνωσε ένας βοηθός του βοηθού ότι τελειώνει η συνεργασία μας», εξήγησε.
Επιπλέον, πρόσθεσε: «Όταν είσαι με κάποιον χρόνια και έχετε ζήσει στιγμές ζωής μαζί, περιμένεις ένα τηλέφωνο αλλά τελικά τα είπαμε και όλα καλά», ενώ όταν ρωτήθηκε για τις φήμες που θέλουν τη Ζόζεφιν να είναι και πάλι σε σχέση με τον Νίνο, είπε: «Άσε μας μωρέ τώρα, δεν με νοιάζει. Τα πισωγυρίσματα δεν είναι καλά».
«Δεν μιλάω για τη Μαρίνα Σάττι, τη μισώ», είπε στη κάμερα της εκπομπής «Πρωινό». Στη συνέχεια, μίλησε για την Κόνι Μεταξά και τον Μάριο Καπότση, εξηγώντας πως ο ίδιος δεν θα μπορούσε να ανεχτεί σε καμία περίπτωση να έχουν σχέσεις οι γονείς του με πρώην του. «Είναι λογικό να ενοχλεί την Κόνι η παρουσία του Μάριου Καπότση στο σπίτι, επειδή δουλεύει με τον πατέρα της. Εγώ θα τον είχα κλωτσήσει. Τελικά έφυγε η Κόνι αντί για τον Μάριο», τόνισε.
Δείτε το βίντεο
Για τη συνεργασία του με τη Ζόζεφιν που έληξε, ο χορογράφος εξήγησε τους λόγους, ενώ έκανε και ένα παράπονο, για τον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκε για την αλλαγή αυτή. «Με τη Ζόζεφιν συνεργαζόμαστε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, αλλά στην επόμενη δουλειά δεν θα είμαστε μαζί. Αποφάσισε να κάνει μια αλλαγή, πήρε άλλον, εγώ απολύθηκα. Είχαμε παραδέσει με τη Ζόζεφιν και δεν είχε εξέλιξη όλο αυτό, οπότε νομίζω η αλλαγή θα της δώσει άλλο αέρα. Μου το ανακοίνωσε ένας βοηθός του βοηθού ότι τελειώνει η συνεργασία μας», εξήγησε.
Επιπλέον, πρόσθεσε: «Όταν είσαι με κάποιον χρόνια και έχετε ζήσει στιγμές ζωής μαζί, περιμένεις ένα τηλέφωνο αλλά τελικά τα είπαμε και όλα καλά», ενώ όταν ρωτήθηκε για τις φήμες που θέλουν τη Ζόζεφιν να είναι και πάλι σε σχέση με τον Νίνο, είπε: «Άσε μας μωρέ τώρα, δεν με νοιάζει. Τα πισωγυρίσματα δεν είναι καλά».
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα