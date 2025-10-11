Ο Γιώργος Μαζωνάκης ποζάρει ημίγυμνος στο μπάνιο του
Γιώργος Μαζωνάκης Φωτογραφία

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ποζάρει ημίγυμνος στο μπάνιο του

 Όπως έγραψε στο story του, η φωτογραφία τραβήχτηκε μετά το τέλος ενός γυρίσματος

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ποζάρει ημίγυμνος στο μπάνιο του
Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι, χωρίς καμία αμφιβολία, ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Με το δικό του μοναδικό στυλ, τόσο στην καθημερινότητά του όσο και στις εμφανίσεις του στην πίστα, ο Μαζωνάκης δεν διστάζει να πει «ναι» σε διαφορετικά και δημιουργικά πράγματα.

Παράλληλα, οι φωτογραφίσεις του ξεχωρίζουν πάντα για το ιδιαίτερο concept και την αισθητική τους, τραβώντας κάθε φορά το ενδιαφέρον του κοινού και των social media.

Αυτή τη φορά, ο τραγουδιστής ανέβασε στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία μέσα από το μπάνιο του, όπου ποζάρει ημίγυμνος, αφήνοντας τους θαυμαστές του να σχολιάσουν την τολμηρή ανάρτηση. Όπως έγραψε στο story του, η φωτογραφία τραβήχτηκε μετά το τέλος ενός γυρίσματος.

george_mazonakis

