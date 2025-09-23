Η Βέρα Μακρομαρίδου είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί
Η ηθοποιός περιμένει τον καρπό του έρωτά της με τον Αλέξανδρο Παπατριανταφύλλου
Έγκυος στο πρώτο της παιδί είναι η Βέρα Μακρομαρίδου, η οποία διανύει μία από τις πιο χαρούμενες περιόδους της ζωής της. Η ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», πρόκειται να γίνει για πρώτη φορά μητέρα, έναν χρόνο μετά τον γάμο της με τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Παπατριανταφύλλου.
Η ευχάριστη είδηση επιβεβαιώθηκε και μέσα από την εμφάνισή της στην avant premiere της νέας σειράς, όπου πόζαρε χαμογελαστή με φουσκωμένη κοιλιά. Η ίδια μοιράστηκε τη χαρά της και στα social media, γράφοντας σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram: «Καμιά φορά η ζωή, η tv και η σκηνή ταυτίζονται. Έτοιμη για ό,τι καινούργιο έρχεται (Επανερχόμαστε την Παρασκευή 3/10 με διπλό επεισόδιο (δεν πειράζει, θα βγείτε το Σάββατο)».
Η Βέρα Μακρομαρίδου και ο Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο, τον Απρίλιο του 2024, ενώ τρεις μήνες αργότερα πραγματοποίησαν ακόμα μια γαμήλια εκδήλωση σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό μπροστά στη θάλασσα.
