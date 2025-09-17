Η Τζένη Μελιτά και ο Σπύρος Μαργαρίτης έκλεισαν δύο χρόνια γάμου - Δείτε φωτογραφίες
GOSSIP
Τζένη Μελιτά Σπύρος Μαργαρίτης Επέτειος

Το ζευγάρι πέρασε την ξεχωριστή αυτή ημέρα με τους κουμπάρους του στην Κήρινθο

Πέννυ Λουπάκη
Τη δεύτερη επέτειο του γάμου της γιόρτασε η Τζένη Μελιτά με τον σύζυγό της, Σπύρο Μαργαρίτη. Η παρουσιάστρια παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στις 16 Σεπτεμβρίου του 2023 σε μια ιδιωτική τελετή.

Το ζευγάρι κλείνοντας δύο χρόνια ως παντρεμένο, πέρασε αυτή την ημέρα στην Κήρινθο, με τους κουμπάρους του. Η Τζένη Μελιτά μάλιστα, έκανε μια ανάρτηση στα social media, όπου και μοιράστηκε φωτογραφίες από την επέτειό της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Σε κάποιες από αυτές μάλιστα, εμφανίζεται να ποζάρει, κρατώντας στην αγκαλιά της μια μεγάλη ανθοδέσμη. Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, έγραψε: «2 χρόνια γάμου, 1 επέτειος αξέχαστη με τους αγαπημένους μας κουμπάρους και άπειρη αγάπη και στήριξη».

Δείτε φωτογραφίες
Πέννυ Λουπάκη
