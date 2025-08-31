Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Η πρώτη σέλφι του ζευγαριού από τη Μύκονο
Το ζευγάρι εθεάθη στο νησί των ανέμων με τον Λάκη Γαβαλά
Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αυτή τη φορά στη Μύκονο, όπου απολαμβάνουν χαλαρές στιγμές.
Χθες βράδυ το ζευγάρι απαθανατίστηκε μαζί με τον Λάκη Γαβαλά, ο οποίος βρέθηκε μαζί τους, ενώ η Μαρία Αντωνά δεν δίστασε να αναδημοσιεύσει το στιγμιότυπο στο Instagram.
Για τον Γιώργο Λιάγκα, η Μαρία Αντωνά είχε πει: «Ένιωσα από την αρχή κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό ώστε να μπω στη διαδικασία να βρεθώ ύστερα από χρόνια σε μια καινούρια σχέση. Αν και σε κάποιους μπορεί να φαίνεται απρόσιτος, είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ευαίσθητος. Συναισθηματικός. Έχει και εκείνος μια πλευρά που δεν βγάζει προς τα έξω. Η τηλεοπτική του εικόνα είναι διαφορετική και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μέρος της επιτυχίας του. Ο Γιώργος δεν παρουσιάζει απλά θέματα, διαμορφώνει άποψη, επηρεάζει».
